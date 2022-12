Eine Gruppe junger Männer flüchtet nach Unfall in Essen-Kray

Essen. Nach einer Kollision auf einer Kreuzung in Kray flüchteten etwa zehn junge Männer, die in einem VW-Transporter gesessen haben.

Nach einem Zusammenprall eines Opel Corsa und eines VW T6 in Essen-Kray sind bis zu zehn Insassen aus dem Transporter gestiegen und geflüchtet. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, war der 48 Jahre alte Opel-Fahrer am 30. November gegen 16.45 Uhr auf der Straße Am Zehnthof in Richtung Kray unterwegs, als der Mann am Steuer des VW das Rotlicht an der Schönscheidtstraße missachtete. Auf der Kreuzung kam es deshalb zur Kollision.

Die Insassen stiegen aus und flüchteten in Richtung Frillendorfer Straße. Es soll sich um junge Männer und Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren gehandelt haben. Der Fahrer des T6 war etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er trug eine gelbe Sicherheitsjacke mit zwei silbernen Streifen am Rücken und eine schwarze Hose.

Wer der Polizei Hinweise zu den Unbekannten geben kann, sollte sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen