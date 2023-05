Nach einem Einbruch in eine Bäckerei und einen Kiosk in Essen hat die Polizei zwei der drei Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolbild)

Kriminalität Einbrüche in Bäckerei und Kiosk: Essener Polizei fasst Täter

Essen. Eine Bäckerei und ein Kiosk in Essen-Holsterhausen waren das Ziel von Einbrechern. Zeugen alarmierten die Polizei, die schnell am Tatort war.

Die Essener Polizei hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12. Mai) zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die Männer sollen im Stadtteil Holsterhausen nahe der Uniklinik in eine Bäckerei und einen Kiosk eingestiegen sein.

Wie die Polizei berichtet, meldeten Zeugen die Einbrüche auf der Hufelandstraße am Freitagmorgen gegen 1.45 Uhr.

Am Tatort fanden die Beamten mehrere eingeschlagene Fenster und Türen vor. Zeugen gaben an, dass drei Personen fußläufig in Richtung Universitätsklinikum geflüchtet seien. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung auf dem Klinik-Gelände entdeckten die Beamten drei verdächtige Personen.

Der dritte Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig

Als sie angesprochen wurden, leistete einer von ihnen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er konnte sich losreißen und rannte davon. Ein Beamter nahm die Verfolgung auf, bis der Tatverdächtige plötzlich verschwand. Ein Diensthund konnte den Mann schließlich in den Büschen aufspüren.

Der 48 Jahre alte Mann sei festgenommen worden. Auch ein 52-jähriger mutmaßlicher Komplize habe zunächst die Flucht ergriffen. Doch auch er wurde festgenommen. Bei beiden konnte mutmaßliches Diebesgut gefunden werden. Die dritte Person ist weiterhin flüchtig.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls.

