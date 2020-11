Einbruchsserie in Essen: Nur Rüttelplatten blieben übrig

Frust und Ärger sitzen tief bei Frank Stolte, Chef am Holsterhauser Standort der Elektrofirma Helin. Unbekannte haben am vorletzten Wochenende Maschinen und Geräte im Wert von 40.000 Euro gestohlen. Und es war längst nicht der erste Einbruch in den vergangenen Jahren. Seit 2017 gab es, wie die Polizei bestätigt, drei Diebstähle und zwei Mal haben Diebe bei Einbruchsversuchen Türen und Maschinen beschädigt. Mittlerweile habe der gesamte Schaden bereits eine sechsstellige Summe erreicht, so Stolte.

Täter räumen Ladeflächen von sechs Lastwagen in Essen-Holsterhausen ab

Als die ersten Beschäftigten der 100-köpfigen Belegschaft am Montag vor einer Woche zum Betriebsgelände an der Münchener Straße kamen, trauten sie ihren Augen nicht. Die Ladeflächen von sechs Lastwagen waren so gut wie leer geräumt. „Aufbruchhämmer, Schneidmaschinen und Stampfer - alles war weg“, so der 61-Jährige. „Insgesamt 18 Geräte“. Lediglich die Rüttelplatten hätten die Täter stehen lassen. „Die dürften wohl zu schwer gewesen seien“.

Allerdings bringen auch die anderen Maschinen einiges an Kilo auf die Waage, „Je nach Werkzeug zwischen 30 und 80 Kilo“. Das Diebesgut sei mit Stahlketten und Vorhängeschlössern gesichert gewesen. Die Unbekannten hätten aber offensichtlich mit Schneidwerkzeugen die Sicherungen durchtrennt. Zudem entwendeten sie noch weitere Kleingeräte, vom Schrauber bis zum Navi, brachen dazu mehrere Transporter auf.

Gesamtes Gelände mit 2,30 Meter hohen Stahlgittern umzäunt

Schneidmaschinen, wie Bereichsleiter Michael Hausmann sie zeigt, gehören zum Diebesgut. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Das gesamte Gelände mit einer Fläche von rund 25.000 Quadratmetern, sei mit einem 2,30 Meter hohen Stahlgitter eingezäunt. Zutritt hätten sie sich wahrscheinlich über eine benachbarte Brachfläche verschafft. Bei den Überwachungskameras sei es den Tätern gelungen, sie zur Seite zu drehen.

Allerdings hätten bei den früheren Taten die Bilder der Kameras auch nicht weitergeholfen, da die Diebe vermummt gewesen seien. Am vorletzten Wochenende hatten es die Unbekannten geschafft, eine der Toranlagen zu öffnen, um auf dem Weg ihr Diebesgut wegzuschaffen.

Täter gingen recht hohes Risiko ein, erwischt zu werden

Die Tatzeit lasse sich eingrenzen, denn am Freitag, 23. Oktober, um 16 Uhr hätten die Mitarbeiter das Gelände verlassen, um ins Wochenende zu starten. Gleich zu Dienstbeginn am Montag, 26. Oktober, um 6 Uhr sei Beschäftigten der Diebstahl aufgefallen. Das Risiko erwischt zu werden, habe in besonderem Maße bestanden, so Stolte. Denn als Dienstleister für Westnetz und Telekom würde Helin auch am Wochenende zu Einsätzen gerufen. Man wisse nicht, ob in der Zeit beispielsweise ein Notfall eintrete und Mitarbeiter ausrücken müssten.

Versicherung kommt nur für einen Teil des Schadens auf

Neben dem Verlust der Geräte komme auch ein erheblicher Schaden dadurch zustande, dass man Aufträge habe verschieben müssen. Das Unternehmen verfüge noch über weitere Gerätschaften. Diese würden aber entweder auf anderen Baustellen gebraucht oder wenn verfügbar, dauere es seine Zeit, bis man sie von dort zu dem entsprechenden Einsatzort gebracht habe. Ein finanzieller Verlust sei zudem dadurch entstanden, dass Mitarbeiter wieder nach Hause geschickt werden mussten, ihr Lohn aber weiter zu zahlen war.

Für einen Teil der entstandenen Schäden, so Stolte, komme zwar die Versicherung auf, doch bleibe das Unternehmen auf einem nicht unerheblichem Teil der Kosten sitzen. Bei den gestohlenen Geräten werde nur der Zeitwert der Maschine ersetzt. Kaufe man Ersatz, bleibe eine Unterdeckung von rund 70 Prozent.

Nach Aussage der Polizei ist inzwischen Anzeige erstattet worden. Sie bittet Zeugen, denen im angegebenen Zeitraum Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Münchener Straße aufgefallen sind, sich beim Einbruchskommissariat zu melden, 8290.

