Einbruch in Essen-Bredeney – Fotos zeigen die Täter

Essen. Drei unbekannte Täter sind im Winter in ein Einfamilienhaus in Bredeney eingebrochen. Jetzt gibt es Bilder der Einbrecher.

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Essen jetzt nach Einbrechern, die vor etwa einem halben Jahr in Essen Bredeney aktiv waren. Sie drangen am Abend des 19. November in ein Einfamilienhaus an der Straße „Weg zur Platte“ ein und stahlen Geld und hochwertigen Schmuck.

Vor der Tat erkundeten die Einbrecher das Grundstück

Vorher, das zeigen Bilder aus den Überwachungskameras, hatten sie das Grundstück ausgekundschaftet. Der Einbruch, der zwischen 18.50 und 19.50 Uhr geschah, gelang über die rückwärtige Seite des Hauses.

Zwei der mindestens drei Einbrecher konnten gefilmt werden. Zu sehen sind zwei Männer, beide schlank und dunkelhaarig, einer mit Bart.

Zwei der mindestens drei Täter hat die Überwachungskamera auf dem Gelände des Grundstücks gut eingefangen. Foto: Polizei NRW

Wer kann Hinweise zur Identität der Männer geben? Hinweise an 0201/8290.

