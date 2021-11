Einbruch ins „Frittenwerk“: Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Unbekannter stieg in einen Imbiss an der Kettwiger Straße ein. Als er die Kasse nicht knacken konnte, nahm er kurzerhand ein E-Bike mit.

Nach einem Einbruch in das „Frittenwerk“ an der Kettwiger Straße in der Essener City fahndet die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter. Der Unbekannte hat ein E-Bike erbeutet.

Wer Hinweise auf diesen Mann geben kann, sollte sich an die Polizei in Essen wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, drang der Krimineller in der Nacht von Freitag auf Samstag (6. und 7. August) gewaltsam durch die gläserne Eingangstür in den Imbiss ein.

Im Lokal versuchte er vergeblich die Kasse aufzuhebeln und stahl dann das Rad, mit dem üblicherweise Bestellungen ausgeliefert werden. Bei der Tat wurde der Mann gefilmt.

Der Gesuchte ist etwa 30 Jahre alt, schlank und 1,75 Meter groß. Zur Tatzeit trug er einen Vollbart und war mit einer dunklen Hose mit kariertem Muster, einem grünen Blouson und hellbraunen Lederschuhen bekleidet.

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike des Typs Swapfiets Power 7 mit einem Gepäckträger über dem hellblauen Vorderreifen.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen oder dem entwendeten Fahrrad geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.

