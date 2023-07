Einbrecher verscheucht - Polizei Essen fahndet mit Fotos

Essen. Zwei Unbekannte brachen in eine Werkstatt in Kray ein. Ein Alarm schlug sie in die Flucht. Die Polizei veröffentlicht Fotos der Gesuchten.

Sie kletterten über einen Zaun und schlugen mehrere Fensterscheiben ein: Die Polizei Essen sucht mit Fotos nach zwei Unbekannten, die am Abend des 4. Dezember in eine Werkstatt an der Wilhelm-Beckmann-Straße in Kray eingebrochen sind.

Wer diesen... Foto: Polizei Essen

Als das Duo gegen 18.30 Uhr einen Alarm auslöste, flüchtete es mit einem Auto in Richtung der Straße Am Zehnthof.

...oder diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Wer die beiden Gesuchten auf den Fotos erkennt oder weiß, wo sie sich aufhalten könnten, sollte sich bei der Polizei melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen