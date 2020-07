Blaulicht Einbrecher steigt in Essen in Laube ein und weckt Familie

Essen. Ein Einbrecher (46) steigt in Essen in eine Laube ein. Sein Pech: Drinnen schlief der Hausherr mit seiner Familie. Die Polizei schnappte den Mann

Pech hatte ein 46 Jahre alter Einbrecher, als er gegen vier Uhr in eine Kleingartenlaube an der Ellernstraße in Altenessen-Süd einstieg. Denn der Einbrecher hatte sich ausgerechnet eine Gartenlaube ausgesucht, in der ein 42-Jähriger mit seiner Familie übernachtete.

Der Hausherr wurde geweckt, als er aus dem benachbarten, von außen zugänglichen Badezimmer Geräusche hörte. Als er daraufhin nach draußen ging, sah er einen Mann in seinem Schrebergarten, welcher nun die Flucht ergriff. Er nahm zunächst die Verfolgung des Einbrechers auf, konnte ihn jedoch nicht einholen und alarmierte die Polizei.

Im Rucksack des Festgenommenen findet die Polizei Diebesgut aus anderen Einbrüchen

Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten den 46-jährigen Verdächtigen feststellen, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Er versteckte sich in einem nahegelegen Gebüsch und wurde festgenommen. Im Garten des 42-Jährigen hatte er einen Rucksack mit mutmaßlichem Diebesgut zurückgelassen. Außerdem hatte er verschiedene Einbruchswerkzeuge sowie ein Taschenmesser und einen Schlagstock dabei.

Ferner stellte sich heraus, dass offenbar in zwei weitere Gartenlauben eingebrochen wurde. Eine Überprüfung der Personalien des 46-Jährigen ergab, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen vorlag. Der 46-Jährige wurde daraufhin verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.