Kriminalität Einbrecher stehlen in Essen Tresor und lassen Beute zurück

Essen. Kriminelle sind in eine Bäckerei in Bochold eingestiegen. Sie machten sich mit einem Tresor aus dem Staub. Der Geldschrank wurde später gefunden.

Ob ihnen die Beute zu schwer war: Einbrecher haben am Wochenende aus einer Bäckerei in Essen-Bochold einen Tresor gestohlen und den verschlossenen Geldschrank dann doch zurückgelassen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte ein Mitarbeiter der Betriebs an der Bocholder Straße den Einbruch am frühen Samstagmorgen bemerkt und gegen 5.15 Uhr den Notruf gewählt.

Etwa eine Stunde später meldete eine Anwohnerin der Polizei ein „Paket“, das ganz in der Nähe auf einem Tablettwagen am Mitzmannweg liegen würde. Dieser Fund entpuppte sich als der Tresor, der kurz zuvor in der Bäckerei gestohlen worden war.

Das zuständige Kommissariat 32 sucht jetzt Zeugen, die in der Nacht auffällige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.