Einbrecher erschrecken Anwohner: Polizei Essen stellt Bande

Die Polizei Essen hat in Steele fünf mutmaßliche Einbrecher stellen können.

Essen. Nach einem Anruf auf der Leitstelle hat die Polizei in Steele fünf mutmaßliche Einbrecher gestellten. Zeugen konnten wichtige Hinweise geben.

Dank der schnellen Reaktion ihrer Einsatzkräfte hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag eine mutmaßliche Einbrecherbande stellen können. Fünf Verdächtige sind in Steele festgenommen und am Morgen im Präsidium verhört worden.

Wie Polizeisprecher Matthias Werk berichtete, hatten Bewohner eines Hauses an der Dahlhauser Straße gegen 3.30 Uhr auf der Leitstelle Alarm geschlagen, als sie verdächtige Geräusche in dem Gebäude hörten. Die Einbrecher bekamen wohl mit, dass sie bemerkt worden waren und machten sich aus dem Staub.

Die mutmaßlichen Täter in Handschellen abgeführt

Die Zeugen konnten sich jedoch die Kennzeichen der Fluchtwagen merken und Polizisten fünf Verdächtige in zwei Autos kurz nach dem Notruf in Höhe des Steeler Verkehrsplatzes stellen. Wie Werk sagte, waren mehrere Streifenwagen gleichzeitig im Einsatz.

Wie ein Augenzeuge berichtete, kesselte ein halbes Dutzend Polizeiautos einen weißen Mercedes mit Essener Kennzeichen und einen blauen Kleinbus an der Kreuzung Grenoblestraße/Krayer Straße regelrecht ein. Fünf Männern seien Handschellen angelegt worden, sie ließen sich widerstandslos festnehmen.

