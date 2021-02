Einbrecher erbeuten VW T-Roc - Polizei Essen sucht Zeugen

Unbekannte erbeuteten in Essen einen VW T-Roc

Essen. Unbekannte stiegen in ein Gebäude in Katernberg ein. Sie erbeuteten Autoschlüssel und flüchteten mit einem VW T-Roc. Polizei hofft auf Hinweise.

Einbrecher haben in Essen-Katernberg einen VW T-Roc erbeutet. Die Polizei sucht nach den Tätern und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde berichtet, brachen die Unbekannten am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr in ein Gebäude auf der Meerbruchstraße ein. Dort stahlen sie den Fahrzeugschlüssel des Wagens. Als sie mit dem Fahrzeug vom Tatort flüchten wollten, touchierten sie ein ebenfalls auf dem Hof geparktes Auto. Danach entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Ein Täter trug eine dunkle Jacke, eine hellblaue Jeans, weiße Schuhe und einen weißen Mundschutz. Hinweise nimmt das Einbruchskommissariat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

