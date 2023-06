Einbrecher bei Essener Verein kippen Glühwein in Rollschuhe

Essen-Rüttenscheid. Glühwein in den Rollschuhen und Löschpulver auf der Bahn: Unbekannte sind in eine Vereinshalle eingebrochen und haben mutwillig Dinge zerstört.

Ein Bild der Zerstörung bot sich Vereinsmitgliedern des Roll- und Eissportverein Gruga Essen (REV Gruga), als sie am 7. Juni zu ihrer Vereinshalle im Grugapark kamen. Unbekannte waren dort eingebrochen und hatten ihr Unwesen getrieben. Das Ergebnis: Eine beschmierte Rollerbahn, kaputte Musikanlagen und nicht mehr nutzbare Rollschuhe.

„Unsere zweite Vorsitzende und ihre Tochter haben den Schaden in der Halle und im Lager entdeckt. Sie hat dann panisch angerufen“, berichtet Günther Frowitter, Vorsitzender des REV Gruga. Er selbst habe seinen Urlaub abgebrochen, um schnell vor Ort zu sein. Den Vorfall zeigte der Verein am selben Tag bei der Polizei an.

Polizei Essen spricht von besonders schwerem Fall von Diebstahl

Unter anderem die Musikanlage des Essener REV Gruga fiel dem Vandalismus zum Opfer. Cola und Glühwein wurden in der Halle ausgekippt. Foto: REV Gruga

„Es war eine furchtbare Sauerei“, sagt Frowitter. Die Täter hätten Cola in eine Musikanlage gekippt und Löschpulver aus dem Feuerlöscher auf der Bahn verteilt. Auch eine zweite Musikanlage habe eine Löschpulver-Dusche bekommen, genau wie das Geschirr und die Kaffeemaschine. Die Rollschuhe des Teams Ruhrpott Roller Derby seien mit Glühwein aus dem Getränkevorrat überschüttet worden.

Auf Anfrage bestätigte die Polizei den Vorfall. Die Beamten trafen laut Sprecher Pascal Schwarz-Pettinato am Mittwoch, 7. Juni, gegen 15 Uhr an der Halle ein, fanden dort ein weißes Pulver auf dem Hallenboden und die übergossene Hifi-Anlage vor. Es seien Anzeigen wegen Sachbeschädigung und wegen des besonders schweren Falles von Diebstahl – eine Bluetooth-Box wurde entwendet – gestellt worden. „Das Außenblech der Halle wurde aufgebrochen, damit handelt es sich automatisch um einen schweren Fall“, erklärt Schwarz-Pettinato.

Zeuginnen und Zeugen können sich bei der Polizei Essen melden

Laut dem Polizeisprecher ist solch schwerer Vandalismus nicht gerade alltäglich. Er habe von so einem Fall „schon lange nicht mehr, wenn nicht sogar noch nie“ gehört. Viele Ermittlungsergebnisse gebe es noch nicht, Spuren seien schwierig zu ermitteln. Deshalb bittet Schwarz-Pettinato mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0201 829 0 zu melden, wenn sie am 6. oder 7. Juni etwas beobachtet haben. Wie der oder die Täter in die Gruga gelangt sind, ist laut Schwarz-Pettinato nicht klar. Möglich sei, dass er oder sie über einen Zaun geklettert seien, aber auch, dass sie den Park am 6. Juni noch während der Öffnungszeiten betreten hätten.

„Wir haben mit 20 Mann sieben bis acht Stunden lang die Halle aufgeräumt und geputzt“, berichtet Frowitter. Den Boden habe man zweimal gründlich geschrubbt, sodass man zumindest wieder darauf fahren könne. Wahrscheinlich müsse die Halle aber noch einmal von einer Fachfirma gereinigt werden. Die Rollschuhe indes seien nicht mehr benutzbar. Auch Helme und Knieschoner seien komplett aufgeweicht. „Egal wer das war: Für uns ist es absolut unverständlich“, betont Frowitter. „Wir machen das hier alles ehrenamtlich und reißen uns den Hintern für den Verein auf.“

Essener Verein hatte Halle im Grugapark gerade erst bezogen

Die neue Halle im Grugapark hatte der Verein gerade erst bezogen. „Vor wenigen Wochen habe ich die Abnahme gemacht“, sagt Frowitter. Verschiedene Arbeiten stünden noch an, so solle das Dach beispielsweise noch begrünt werden. Außerdem wollten die Vereinsmitglieder gerade zum Streichen anrücken.

Frowitter ist nun in Gesprächen mit der Versicherung über den Ersatz des Schadens, den er auf etwa 10.000 Euro schätzt. Unter anderem hofft er, dass dem Ruhrpott-Roller-Derby-Team ihre Rollschuhe ersetzt werden.

