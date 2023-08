„Vater“ des Essener Konsens: Hans-Gerhard Dohle ist tot

In vorderster Linie, wenn es um die Arbeitslosen ging, bei den Fotos aber gerne bescheiden inmitten seiner Mitstreiter: Hans-Gerhard Dohle.

Essen. Der einstige Arbeitsamts-Direktor hob in den 1990er Jahren ein Bündnis für Arbeitslose aus der Taufe, das auch 30 Jahre später Erfolge zeitigt.

Es war die Zeit, als man die Agentur für Arbeit noch kurz Arbeitsamt nannte und der britische „Economist“ Deutschland den „kranken Mann Europas“: ein Land mit hoher Arbeitslosigkeit, einem erstarrten Job-Markt und allzu müdem Einsatz, daran etwas zu ändern. In Essen war das nicht viel anders, und Hans-Gerhard Dohle, damals Direktor des Arbeitsamtes, gehörte zu denen, die sich damit nicht abfinden mochten. Er fand Gleichgesinnte und hob den „Essener Konsens“ aus der Taufe – ein Erfolgsmodell, noch heute.

Gemeint ist damit der Versuch, bei allen unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Teilnehmer – Politik und Wirtschaft, Verwaltung und Gewerkschaften, Kreishandwerkerschaft und Kirche, Sportbund und Bildungsträger – so etwas wie eine Grundüberzeugung zu verfolgen: Wo immer möglich, wollte und will man Arbeitslosigkeit abbauen oder von vornherein vermeiden, vor allem langzeitarbeitslose Menschen in verschiedenen Projekten nicht nur beschäftigen, sondern gleichzeitig auch qualifizieren.

Mitstreiter zu finden – für Dohle „die positivste Erfahrung in 47 Berufsjahren“

Dohle galt als einer der „Väter“ dieses Bündnisses, das keinen formellen Rahmen brauchte, um bis heute sichtbar Früchte zu tragen. Abzulesen an renovierten Kirchen und umgebauten Industriegebäuden, an neu angelegten Grünflächen oder Radwegen, aufgemöbelten Sporteinrichtungen und wiederhergestellten Wasserläufen.

„Es war“, sagte Dohle einmal, „eine großartige Fügung, dass in Essen die richtigen Menschen zueinander gefunden haben“, für ihn „die positivste Erfahrungin 47 Berufsjahren“. Als Person hielt sich Hans-Gerhard Dohle dabei gerne bescheiden zurück, und als ihm 2002 der Regine-Hildebrandt-Preis der Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut verliehen wurde, da bat er kurzerhand auch all die anderen „Elternteile“ des „Essener Konsens“ mit aufs Foto.

Dohle wollte Veränderungen „aktiv gestalten und nicht passiv über sich ergehen lassen“

Ursula Engelen-Kefer, damals Vize-Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, hob Dohle gleichwohl ausdrücklich hervor: Weil dieser, so betonte sie in ihrer Laudatio, „zu den Menschen gehört, die frühzeitig gesellschaftliche Veränderungen erkannt haben, und zu deren Philosophie es gehört, diese Veränderungen aktiv zu gestalten und nicht passiv über sich ergehen zu lassen“.

Am Montag der vergangenen Woche ist Hans-Gerhard Dohle im Alter von 85 Jahren gestorben.

