Ein unbemerkter Unfall? Essener Ampel völlig demoliert

Essen. Im Essener Südostviertel fiel eine Ampel aus. Ein Auto muss die Ampel stark beschädigt haben - vermutlich ein Laster. Die Polizei sucht Zeugen.

Gab es am Montag, 15. Februar, im Essener Südostviertel einen Verkehrsunfall, der unentdeckt geblieben ist? Dieser Frage geht die Polizei derzeit nach. Denn an jenem Tag fiel die Ampel an der Kreuzung Franziskaner-/Krampestraße aus – Techniker stellten fest, dass die Ampel deshalb nicht mehr funktioniert, weil der Mast stark beschädigt worden ist.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Polizei geht davon aus, dass ein Laster gegen die Ampel gefahren ist - und der Fahrer sich anschließend vermutlich extra aus dem Staub gemacht hat, denn die Wucht der Kollision muss man deutlich gemerkt haben. „Möglicherweise ist Zeugen der Unfall auf der doch stark frequentierten Kreuzung aufgefallen“, mutmaßt die Polizei. „Sicherlich wird es bei dem Unfall auch zu lauten Geräuschen gekommen sein.“

Wer kann Hinweise geben? 0201/829-0

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!