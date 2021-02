Ein unbekannter Toter gibt der Essener Polizei Rätsel auf

Unterhalb der Brücke an der Schönscheidtstraße in Essen-Kray ist der unbekannte Tote entdeckt worden.

Essen. Eine Männerleiche ist an den Bahngleisen unterhalb einer Brücke in Essen-Kray gefunden worden. Identität des Toten konnte nicht geklärt werden.

Ein unbekannter Toter gibt der Polizei Essen Rätsel auf: Die Leiche des etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann ist am Dienstagmorgen nahe der S-Bahn-Gleise unterhalb einer Brücke an der Schönscheidtstraße in Kray entdeckt worden. Bislang gibt es keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden, sagt Polizeisprecher Peter Elke. Die Ermittler gehen von einem Suizid oder einem tödlichen Unglück aus.

Trotz Ermittlungen konnte die Polizei bislang nicht die Identität des Verstorbenen feststellen und mögliche Angehörige benachrichtigen. Die Behörde bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei fand einen Opel-Schlüssel

Der hellhäutige Mann hat braune längere Haare. Er ist etwa 180 bis 1,85 Metzer groß und zirka 90 schwer. Bekleidet war der Verstorbene mit einer hellblauen Steppjacke der Marke „Wellensteyn“ und einer blauen Jeans. Unter der Jacke trug er ein blaues Footballshirt der amerikanischen Mannschaft „Seattle Seahawks“.

In seiner Kleidung fanden sich ein Fahrzeugschlüssel, der zu einem Opel gehören dürfte. Der Wagen konnte bislang nicht gefunden werden.

Hinweise, die zur Identifizierung des unbekannten Mannes führen könnten, werden an die Zentralnummer des Polizeipräsidiums Essen 0201-829-0 erbeten. (j.m.)

