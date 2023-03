Ein spannendes Ehrenamt in Essen findet man jetzt online

Engagementfinder filtert nach Stadtteil, Zeitumfang, Aufgabe

Die Ehrenamt-Agentur Essen ging im Jahr 2005 an den Start. Sie berät, vermittelt, organisiert und qualifiziert für das Ehrenamt. Die Ehrenamt-Agentur sitzt an der Dorotheenstraße 3 in Rüttenscheid und ist geöffnet: Mo-Do, 10-16 Uhr, Fr: 10-15 Uhr. Kontakt unter 0201 / 839 1490 oder per Mail: info@ehrenamtessen.de. Weitere Infos auf: https://www.ehrenamtessen.de/

Mit dem Engagementfinder der Ehrenamt-Agentur Essen kann man online sein Wunsch-Ehrenamt finden. Die aktuell 337 Angebote lassen sich dabei nach Kriterien wie Stadtteil, Zeitumfang, Einsatzbereich und Barrierefreiheit filtern. Alle Angebote finden sich auf: engagementfinder.ehrenamtessen.de