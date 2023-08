Ein Promi meckert, sonst läuft’s: Szenen von Essens Seefest

In den Mittagsstunden gab es schon leichtes Gedränge an den Regattatribünen.

Essen. Leichter Regen verdirbt den Gästen auf dem Baldeneyseefest in Essen nicht die Laune: Schon ab dem Mittag ist gut was los. Erste Eindrücke.

Das Baldeneysee beginnt mit Gemecker. Es schimpft: Gustav Krupp (1870 - 1950), jetzt und hier dargestellt von Schauspieler Thomas Büchel. Es ist Mittagsstunde, es hat gerade leicht geregnet, und Büchel, der weißes Hemd und schwarzen Frack trägt, zetert herum: „Dieser Baulärm! Nichts als Baulärm!“ Gustav Krupp lebte auf der Villa Hügel, als ab 1932 der Baldeneysee gebaut wurde, „hätte ich gewusst, dass das so ein Lärm ist, hätte ich nie meine Ländereien dafür hergegeben!“

Baldeneysee in Essen: Die schönsten Bilder vom Seefest

Baldeneysee in Essen: Die schönsten Bilder vom Seefest

Unsere weitere Berichterstattung zum Baldeneysee in Essen:

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Vermutlich eine der ersten Passagierfahrten der Weissen Flotte auf dem damals noch neuen Stausee um 1933. Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Ausflugslokal Baldeneyer Fähre am 6. Mai 1995. Foto: Peter Wieler Foto: PETER WIELER / Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Restaurant Platte mit Blick auf den Baldeneysee. Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Segler vor Zeche Carl Funke, um 1980. Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Bau des Stauwehrs bei Werden (1931-1933). Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Der Baldeneysee unter Beteiligung der Stadt Essen 1931-32 erbaut, bedeckt eine Fläche von 264 ha und enthält 7,6 Mio cbm Wasser. Er dient der Reinhaltung der Ruhr, Energieerzeugung, der Schifffahrt, der Erholung, dem Sport und dem Schutz der Natur. Im März 1933 waren die Arbeiten soweit abgeschlossen, dass mit dem Probestau begonnen werden konnte. Im Mai nahm das Kraftwerk des Stauwehres die Stromproduktion auf und ab Juni fuhren die ersten Boote der Weißen Flotte. Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Baldeneyseefest am 20. August 1950. Foto: Angela Milden Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Weiße Flotte auf dem Baldeneysee um 1935. Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Bau des Baldeneysees (1931-1932). Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Ausbau des Baldeneysees (1931-32) vor Zeche Carl Funke. Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Frühmorgens am Baldeneysee. "Ruhr-Atoll Iceberg" am 21. Mai 2010. Foto: Prengel Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Seefest am Baldeneysee am 4. September 2010. Foto: Elke Brochhagen Foto: Elke Brochhagen / Stadtbildstelle Esssen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Höhenfeuerwerk beim Seefest vom 3. bis 5. September 2010. Blick von Heisingen Richtung Werden am 4. September 2010. Foto: Prengel Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Seefest vom 3. bis 5. September 2010: Großes See-Open-Air an der Regatta (4.9. 2010). Foto: Prengel Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Beleuchtetes Stauwehr am Baldeneysee am 18. Mai 2010. Foto: Prengel Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Seefest am Baldeneysee. Im Bild: das Blasorchester Essen-Werden am 4. September 2010 Foto: Elke Brochhagen. Foto: Elke Brochhagen / Stadtbildstelle Esssen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Ruhr-Atolle " Projekt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen": Im Rahmen von RUHR.2010 war vom 12.Mai bis Oktober 2010 auf dem Baldeneysee ein "Atoll der Kunst und Wissenschaft" zu sehen. Foto vom 13. Mai 2010. Foto: Elke Brochhagen Foto: Elke Brochhagen / Stadtbildstelle Esssen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Offizielle Eröffnung der Ruhratolle mit Übergabe der neu geschaffenen Illumination des Stauwehres. Gegen 22 Uhr fand ein Höhenfeuerwerk auf dem Baldeneysee statt. Blick von der Aussichtsplattform Wilhelm-Bernsau-Weg (12. Mai 2010). Foto: Prengel Foto: Klaus-Peter Prengel / Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Ruhr-Atoll - "Frosch und Teemeister" von Kazuo Katase und Michael Wilkens. Zwei 10x10m große Pontons waren durch einen Steg verbunden. Der eine trug das Teehaus und die große Schale, auf dem anderen war ein Garten mit zehn Gemüsebeeten angelegt. Eine solar angetriebene Wasserpumpe füllte einen Wassertank, der auf einem Förderturm im Zentrum des Teehauses platziert war. Dieser Schwerkrafttank versorgte die 10 Gemüsebeete mit Wasser. Das Überflusswasser floß über das Dach in eine Regenrinne, dann in die große Schale und von dort in den See zurück. (1. Mai 2010). Foto: Prengel Foto: Klaus-Peter Prengel / Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit 75 Jahre Baldeneysee vom 19. bis 21. September 2008. Zuschauer auf der Tribüne Regattastrecke (mit Blick zur Seebühne; 20. September 2008). Foto: Peter Prengel Foto: Klaus-Peter Prengel / Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Im Hintergrund der Zechenturm der Zeche Carl Funke (10. Januar 2009) Foto: Elke Brochhagen Foto: Elke Brochhagen / Stadtbildstelle Esssen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit 75 Jahre Baldeneysee vom 19. bis 21. September 2008: Zuschauer vor der Seebühne beim Konzert des symphonischen Orchesters der Folkwang Musikschule (20. September 2008). Foto: Peter Prengel Foto: Klaus-Peter Prengel / Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Blick von der Dahlerhöhe auf den Baldeneysee (27. September 2009). Foto: Elke Brochhagen Foto: Elke Brochhagen / Stadtbildstelle Esssen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Höhenfeuerwerk am 20. September 2008, Blick vom Restaurant "Zur Platte" auf den Baldeneysee. Foto: Peter Prengel Foto: Klaus-Peter Prengel / Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Blick vom Zielturm auf die Seebühne (20. September 2008). Foto: Peter Prengel Foto: Klaus-Peter Prengel / Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Beleuchtetes Stauwehr (19. September 2008). Foto: Peter Prengel Foto: Klaus-Peter Prengel / Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Beleuchtetes Stauwehr (19. September 2008). Foto: Peter Prengel Foto: Klaus-Peter Prengel / Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Frühmorgens am Baldeneysee. "Ruhr-Atoll Kabakov I" am 12. Oktober 2010. Foto: Prengel Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Blick auf den Baldeneysee vom Jagdhaus Schellenberg (26. November 2010). Foto: Elke Brochhagen Foto: Elke Brochhagen / Stadtbildstelle Esssen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Der Baldeneysee im Morgenlicht (1. Oktober 2010). Foto: Prengel Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit An der Korteklippe (9. August 2017). Foto: Elke Brochhagen Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Segler vor dem Zechenturm der Zeche Carl Funke (21. Oktober 2020). Foto: Elke Brochhagen Foto: " "

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Morgens am See (6. November 2020). Foto: Elke Brochhagen Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Blick von der Platte auf den Stausee das Stauwehr und Hardenbergufer. Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Blick über das Ruhrtal vor Bau des Baldeneysees, von der Schwarzen Lene aus (1929-30). Foto: Leimkühler

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Wasserball-Spiel am Freibad Baldeneysee am 4. Juli 1937. Foto: Stadt Essen

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit Restaurant am Baldeneysee, um 1938. Foto: H. Steck

Büchel ist umringt von Ausflüglern und Besuchern des Seefestes, Schauplatz ist das Wehr bei Werden, und erntet am Ende seines minutenlangen Monologes kräftigen Applaus. Da ist das Seefest schon ganz gut im Gange. obwohl vom Himmel wiederholt vereinzelte Tropfen fallen. Viele suchen Unterschlupf in festen Bauten, da kommt die Dauerausstellung über Fische in der Ruhr, die der Ruhrverband auf dem Wehr installiert hat, gerade recht.

Schauplatzwechsel: Südtiroler Stuben, Nordufer, kein Platz unter freiem Himmel ist frei an den Tischen. Sie haben anlässlich des Seefestes sogar extra Tische auf einen Steg gestellt, der vor den Südtiroler Stuben liegt, dort lässt sich eine Fünf-Mann-Truppe aus Neuss das erste Bier schmecken. „Wir sind auf Radtour von Hattingen bis Mülheim und wussten gar nichts von dem Fest, aber es ist schön“, sagen die Männer. Dann macht es Krach und Pling, am „Südtiroler Stuben“ gibt es „Hau den Lukas“. Kinder vergnügen sich an einer lebensgroßen Kuh aus Plastik, an den Eutern Gummizitzen: Wettmelken!

Jede Menge Action ums Wasser und auf dem Wasser: Stand-Up-Paddler auf dem Baldeneysee am Samstag beim großen Seefest. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Etwa ein halbes Dutzend Hüpfburgen sind aufgebaut rund um den See, die Zahl der Kuchen-, Würstchen-, Bier- und Waffelstände kaum zählbar, dichtes Gedränge schon am Mittag am Regattaturm: Die Initiative „Be Strong for Kids“ hat einen Bewegungsparcours und Spiele aufgebaut, ein örtlicher Bäcker, der als Sponsor auftritt, backt nicht Brötchen, sondern Pizza.

Alle Clubs ließen ihre Boote aufs Wasser: Szene vom Seefest am Samstag, 19. August. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Die Ruderclubs am See, weiter Richtung Heisingen, und viele der Wassersport-Gemeinsschaften lassen die Bässe wummern und laden zum Schnnupper-Rudern, so wie alle Clubs an diesem Tag sozusagen einen „Tag der offenen Tür“ veranstalten mit Ausprobier-Angeboten und selbst gebackenen Waffeln. Auf dem Wasser: viele weiße Dreiecke; die Segler zeigen, was sie können, große Mannschaften auf noch größeren Stand-Up-Paddelboards werden gesichtet.

Auch zwei sonnengelbe Bier-Bikes werden gesichtet, vielleicht Junggesellenabschiede oder private Feiern auf Rädern; zu diesem Zeitpunkt hält sich die Zahl der Besucher mit jener der Ausflügler, Radler, Spaziergänger noch die Waage. „Ey, was ist denn hier los“, raunen sich vier Jugendliche auf der Brücke zu, die aus Kupferdreh kommen, und die nach Heisingen führt. „Weiß nicht, ich glaub’, 20 Jahre Baldeneysee oder so“, sagt einer von ihnen. Na ja, fast.

