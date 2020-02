Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Polarsoccer-Team besteht aus sechs Spielern. Je vier Aktive sind im Spiel, die beiden anderen können fliegend eingewechselt werden.

Die Spielzeit beträgt zehn Minuten. Gekickt wird auf Schuhen mit glatter Sohle. Vor Verletzungen bei Stürzen schützt die Eishockeymontur, die den Teams vom Veranstalter gestellt wird.

Polarsoccer wird in Männer- oder Frauen-Teams, aber auch in Mixed-Mannschaften gespielt. 41 Spiele wurden am Freitag und Samstag in der Vorrunde ausgetragen.

Die Finalrunden finden am Freitag, 14. Februar, sowie am Samstag, 15. Februar, auf dem Kennedyplatz statt.