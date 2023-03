Essen: Verletzte bei Frontalcrash - Westfalenstraße gesperrt

Essen. Auf der Westfalenstraße krachten am Mittwochmorgen zwei Autos ineinander. Rettungskräfte befreiten die Insassen. Straße wurde komplett gesperrt.

Bei einem Frontalunfall zweier Autos in Essen-Steele sind am Mittwochmorgen zwei Insassen verletzt und von einem Notarzt versorgt worden. Die Westfalenstraße musste komplett gesperrt werden. „Das kann auch noch dauern“, sagte Feuerwehrsprecher Christoph Riße um kurz nach 7 Uhr.

Da war es wenige Minuten her, dass ein Ford Fiesta und ein Hyundai Tucson in Höhe der Straße Am Deimelsberg frontal zusammengekracht sind. Die alarmierten Rettungskräfte befreiten die beiden Verletzten aus den Wracks ihrer Wagen, bevor sie in Krankenhäuser transportiert wurden. Die Autowracks mussten abgeschleppt werden.

Der Unfall und die anschließende Sperrung der Westfalenstraße sorgten für Staus im morgendlichen Berufsverkehr.

Die Ursache der Kollision ist noch nicht bekannt. Obwohl es zum Zeitpunkt des Crashs leicht schneite, war es nicht glatt auf den Straßen, so Riße.

Die Polizei Essen ermittelt.

