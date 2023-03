Ehrenretter der Hinterbank: Hans-Günter Bruckmann ist tot

Zu einem Aktionstag in der Jugendberufshilfe klemmte sich Hans-Günter Bruckmann, hier anno 2007 neben Diplom-Pädagoge Michael Guthmann, auch mal hinter den PC.

Essen. Als Planungs-Politiker auf Essener Ebene prägte er das Gesicht dieser Stadt – und wurde zudem später zweimal direkt in den Bundestag gewählt.

Vielleicht hätte man ihn zuletzt doch noch mal anrufen sollen. Wo sich doch nun nachblättern lässt, dass sein Vater mal Berufssoldat und er selbst als gelernter Bohrwerksdreher an der Produktion von Glattrohrkanonen für den Leopard II beteiligt war. Aber Hans-Günter Bruckmann war in Essen ja nicht als Verteidigungspolitiker bekannt, sondern als Experte für Planen, Bauen, Verkehr: Erst 14 Jahre bis 1998 im Rat der Stadt, dann sieben Jahre im Bundestag, zweimal direkt gewählt.

Von einem deutlich umweltfreundlicheren Modal Split zu Lasten des Autoverkehrs wusste er schon vor einem Vierteljahrhundert wortreich zu fabulieren, und dass es so schnell nichts werden würde, gab er einem angelegentlich unumwunden zu: sozialdemokratische Dialektik halt.

„Ich bin kein Mann für den Aufmacher“ bekannte Bruckmann dem „Zeit“-Kollegen

Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt: Als Vorsitzender des städtischen Planungsausschusses und Fraktionsvize über sechs Jahre hat Bruckmann das Gesicht der Stadt eine gutes Stück mitgeprägt – und hielt sich doch, betont cool und im Zweifel um den entscheidenden Abstand zu umstrittenen Genossen bemüht, stets lieber in der zweiten Reihe.

In die sechste verfrachtete ihn gleich gar ein Kollege der Wochenzeitung „Die Zeit“, die zur Jahrtausendwende just Bruckmann als Reichstags-Neuling aus dem Revier auserwählte, um das Porträt eines umtriebigen politischen Hinterbänklers zu zeichnen, eines „Herr Mustermann der parlamentarischen Demokratie“.

Bruckmann, der sich als „HaGeBe“ in die Anwesenheitslisten des Deutschen Bundestags eintrug, kam dabei gar nicht schlecht weg: „Ich bin kein Mann für den Aufmacher“, bekannte der vierfache Familienvater, der Essens Sozialdemokratie anders als so viele andere über mehr als 46 Jahre treu blieb. Und öffentliche Ratschläge verkniff er sich lieber. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Hans-Günter Bruckmann am vergangenen Sonntag im Alter von 76 Jahren verstorben.

