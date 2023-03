Ehrenamt in Essen: Alltagsbegleiter für Flüchtlinge gesucht

Essen-Holsterhausen. Der Runde Tisch in Essen-Holsterhausen setzt sich für Flüchtlinge und interkulturellen Zusammenhalt ein. Aktuell werden Ehrenamtliche gesucht.

Geflüchtete unterstützen, Vorurteile abbauen und Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung zusammenbringen: Das sind die Ziele des Runden Tisches Holsterhausen (RTH). In dem Verein, der sich im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 gegründet hatte, engagieren sich rund 40 Ehrenamtliche. Derzeit laufen neue Projekte – und der gemeinnützige Verein sucht Nachwuchs.

Der Runde Tisch Holsterhausen hat verschiedene Arbeitskreise, an denen man sich beteiligen kann. Dazu gehören zum Beispiel Gruppen mit den Themen Kommunikation, Kinder und Deutsch. In der vom RTH betriebenen „Klamotte“ – eine Kleiderkammer im Fachgeschäft für Stadtwandel (Gemarkenstraße 72) – können neu hinzugezogene genau wie alteingesessene Holsterhauserinnen und Holsterhauser Second-Hand-Kleidung kaufen. Die Fahrradwerkstatt des RTH kümmert sich unter anderem um die Kinder geflüchteter Familien im Übergangswohnheim Papestraße, versorgt sie mit Fahrrädern und hilft bei der Reparatur.

Runder Tisch Holsterhausen sucht Ehrenamtliche, die Flüchtlinge im Alltag begleiten

Die Corona-Pandemie hat an einigen Stellen Lücken gerissen – insbesondere bei den Alltagsbegleitern, die beispielsweise mit Geflüchteten Behördengänge erledigen, sie zu Arztbesuchen begleiten oder ihnen bei der Jobsuche helfen. „Während Corona sind viele Ehrenamtliche abgesprungen“, sagt Marita Ingenfeld, Vorsitzende des Runden Tisches Holsterhausen. Aus Zeitgründen interessierten sich normalerweise vor allem ältere Menschen für diese Aufgabe. Der RTH würde sich aber auch sehr über junge Engagierte freuen. Auch für die Deutschkurse werden Ehrenamtliche gesucht. „Vor Corona hatten wir drei Deutschkurse im Übergangswohnheim, gerade können wir keinen anbieten“, so Vorstandsmitglied Gabi Saloks.

Der RTH betreibt in Essen-Holsterhausen unter anderem den Second-Hand-Laden „Klamotte“. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Seit März 2022 organisiert der RTH immer montags von 15 bis 18 Uhr ein Treffen für Menschen aus der Ukraine im Fachgeschäft für Stadtwandel. Dort können die Geflüchteten bei Kuchen und Getränken ins Gespräch kommen und erhalten Hilfe bei Behördenanträgen. Auch zwei Dolmetscherinnen sind vor Ort. Für alle anderen Menschen aus dem Stadtteil sind die Räumlichkeiten ebenfalls geöffnet „In der Regel kommen jeden Montag 100 bis 120 Leute“, sagt Vorstandsmitglied Thomas Hanster. Martina Ingenfeld ergänzt: „Viele von ihnen sind sehr belastet. Bei den Treffen können sie sich austauschen.“

Essener Ehrenamtliche: Geflüchtete wollen schnell Deutsch lernen

Unter den Ukraine-Flüchtlingen, ein Großteil davon Frauen mit ihren Kindern, seien viele gebildet und politisch interessiert, so Ingenfelds Erfahrung. Ganz niedrigschwellige Deutschkurse seien bei ihnen schnell nicht mehr gefragt gewesen, stattdessen hätten sie rasch Deutsch auf A1- oder A2-Level lernen wollen. Auch emotionale Momente gibt es immer wieder. So sind schon drei Babys geboren worden, seit der Montagstreff besteht. „Eine Ukrainerin kam immer mit Schwangerschaftsbauch, dann war sie einige Wochen weg und kam schließlich mit einem Kuchen und ihrem Baby wieder“, erzählt Hanster.

Mit dem Übergangswohnheim für Geflüchtete an der Papestraße arbeitet der Runde Tisch sehr eng zusammen. So unterstützt der Verein zum Beispiel die Organisation von Festen, organisiert Bildungsprojekte, hat eine Erste-Hilfe-Schulung mit den Johannitern und eine Kooperation mit der Schule Natur auf die Beine gestellt und nimmt mit einer Kindergruppe am Sauberzauber-Projekt teil. An der Papestraße leben Menschen aus vielen verschiedenen Nationen. Die Ehrenamtlichen begreifen sich als Bindeglied zwischen den Geflüchteten und dem Stadtteil. „Oft geht es darum, die Menschen aus ihrer Isolation zu holen. Denn im Wohnheim sind sie ja erstmal versorgt und in Sicherheit“, erklärt Thomas Hanster. Über Kinderausflüge komme man beispielsweise häufig in Kontakt mit den Eltern.

Initiative beteiligt sich an den Internationalen Wochen gegen Rassismus in Essen

Auch darüber hinaus beschäftigt das Thema Kinder und Jugendliche im Stadtteil die Mitglieder des Runden Tisches. „Seit dem Wegfall des Jugendzentrums an der Papestraße fehlen Angebote“, betont Marita Ingenfeld. Ehrenamtliche bemühten sich, könnten aber nicht alles abfangen. „Immer mehr junge Familien mit Kindern ziehen nach Holsterhausen“, ergänzt Thomas Hanster. „Die Angebote müssen dementsprechend angepasst werden.“ Bei einem Netzwerktreffen soll dieses Thema demnächst diskutiert werden.

Vom 20. März bis zum 2. April finden die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt, an denen sich ein Netzwerk aus Holsterhauser Initiativen und Organisationen beteiligt. Auch hier ist der Runde Tisch mit Aktionen am Start. So findet am Übergangswohnheim Papestraße am Samstag, 1. April, von 14 bis 17 Uhr unter dem Motto „Wir alle miteinander“ eine Kunstaktion für Kinder und Jugendliche statt. Professionelle Kunstschaffende aus Syrien leiten die Kinder an. Außerdem gibt es am Sonntag, 2. April, im Gemeindesaal Mariä Empfängnis um 17 Uhr einen Auftritt der transkulturellen Musikgruppe Aramic Ensemble.

Wer sich in einem der RTH-Arbeitskreise (Alltagsbegleitung, Kommunikation, Kinder, Fahrradwerkstatt, Klamotte oder Deutsch) einbringen möchte, kann sich per E-Mail an runder-tisch-holsterhausen@web.de melden. Helfende Hände und Ideen sind immer willkommen.

