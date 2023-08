Edeljacke geklaut - Polizei Essen fahndet mit Fotos nach Duo

Essen. Zwei Männer sollen eine teure Jacke aus einem Geschäft in der Essener Innenstadt gestohlen haben. Dabei wurden sie gefilmt. Polizei zeigt Fotos.

Mit Fotos einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach zwei mutmaßlichen Dieben.

Wer diesen jungen Mann... Foto: Polizei Essen

Die beiden jungen Männer sollen am frühen Mittag des 1. Februar aus einem Bekleidungsgeschäft an der Kettwiger Straße gemeinsam eine hochwertige Jacke gestohlen haben. Einer der Gesuchten nahm das Kleidungsstück mit in eine Kabine, um es dort unter die eigene Jacke zu ziehen.

...oder diesen erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Anschließend verließen beide das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Während ihres Aufenthaltes in dem Laden wurden die beiden Unbekannten gefilmt

Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der jungen Männer geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

