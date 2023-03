Edeka und Rossmann vergrößern sich: Essener dürfen mitreden

Die Ladenzeile direkt am Markt in Essen-Schonnebeck soll umgebaut und erweitert werden.

Essen-Schonnebeck. Die Stadt Essen informiert und beteiligt die Bürger an der Planung zur Schonnebecker Mitte. Hier liegen die Pläne aus, hier gibt es Infos.

Eine ganze Ladenzeile in Essen-Schonnebeck soll grunderneuert werden. Größere Verkaufsflächen und auch Wohnungsbau: Die Stadt will jetzt für den Bereich des Karl-Meyer-Platzes einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Der Planbereich umfasst die Bebauung auf dem Karl-Meyer-Platz entlang der Saatbruchstraße und der Huestraße. Mit einer Erweiterung und Sanierung der Einzelhandelsflächen soll die Nahversorgung in Schonnebeck nachhaltig gestärkt werden.

Im nördlichen Bereich wird die Erweiterung des Drogeriemarktes durch Wohnungen im neu zu errichtenden Ober- und Staffelgeschoss ergänzt. Im südlichen Bereich wird der Lebensmittelmarkt erweitert und die Passage umgestaltet. Die vorhandenen Arztpraxen bleiben erhalten.

Öffentlichkeitsbeteiligung zu Plänen in Essen-Schonnebeck ist gestartet

Zunächst darf sich jetzt die Öffentlichkeit zu den Plänen äußern. Die Unterlagen liegen noch bis Freitag, 31. März, im Eingangsbereich des Jugendzentrums der Awo, Saatbruchstraße 57, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr aus. Außerdem können die Pläne im Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Lindenallee 10, Deutschlandhaus, 5. Etage, Raum 501, montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr eingesehen werden.

Mitarbeitende des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung sowie Vertreter und Vertreterinnen des Planungsbüros erläutern die Pläne am Dienstag, 21. März, von 10 bis 13 Uhr und am Donnerstag, 23. März, von 15 bis 18 Uhr jeweils im Eingangsbereich des Jugendzentrums der Awo, Saatbruchstraße 57.

Stellungnahmen zu Schonnebecker Planung auch im Internet

Am Mittwoch, 29. März, findet dort um 19.30 Uhr eine öffentliche Diskussion statt. Interessierte, die sich im Internet über die Planung informieren möchten, finden Informationen auf www.essen.de/Stadtplanung. Dort können ebenfalls Stellungnahmen abgegeben werden. Alle interessierten Bürger und Bürgerinnen sind eingeladen, sich am Planungsprozess zu beteiligen.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen