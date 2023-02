Eck-Kneipe in Essen-Stoppenberg schließt nach Jahrzehnten

Die Kneipe Klostereck an der Essener Straße/Ecke Ernestinenstraße in Stoppenberg hat seit Ende vergangenen Jahres geschlossen.

Essen-Stoppenberg. Das Klostereck in Essen-Stoppenberg ist zu. Es war eine der letzten Kneipen in dem Essener Stadtteil. Der Grund für die Schließung ist traurig.

Wer Ende Januar am Klostereck an der Stoppenberger Ernestinenstraße in den Vorraum geschaut hat, dem wurde bestätigt, was Stammkunden längst wussten: Werner ist tot. Der Wirt, der jahrelang in der Eckkneipe Stauder gezapft hatte, war kurz vor Weihnachten an einer schweren Lungenerkrankung gestorben.

Wirt vom Essener Klostereck mit 66 Jahren gestorben

Eine Grableuchte neben einem gerahmten Bild mit pinkfarbenen Herzen hatten Fans der Kneipe im Januar in den Vorraum gestellt. Davor die kleine Skulptur eines Engels, der ein aufgeschlagenes Buch hält: „In Bildern der Erinnerung liegt mehr Trost als in vielen Worten.“ Werner Kaschny wurde 66 Jahre alt und hat bis zuletzt am Zapfhahn gestanden. Stauder Pils, 0,2 Liter, für 1,50 Euro, gleiches galt bis zuletzt für eine Cola und eine Tasse Kaffee – Preise, von denen Cafébesucher im Essener Süden zum Teil wohl nur träumen können.

Mahlzeiten habe es bei Werner nicht gegeben, erzählt Nicole Wegmann. Die 53-Jährige war Stammgast und erinnert sich an so manche Silvesterparty in der Eckkneipe. Dann habe der Wirt nämlich doch gekocht – und zwar ein riesiges Büfett inklusive selbst zubereitetem Hummer. Wegmann: „Beim Werner haben wir viele schöne Abende verbracht.“ Im Kneipenraum sei getrunken und Darts gespielt und im Saal getanzt worden. Auch das Schlagerduo Fantasy sei dort aufgetreten. Außerdem habe sich der TV und auch der FC Stoppenberg dort zu Sitzungen getroffen – auch davon zeugt noch ein Schriftzug im Vorraum.

Fotos und Kerzen standen zu Beginn des Jahres im Vorraum der Kneipe Klostereck in Essen-Stoppenberg. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Überhaupt, der Vorraum dieser uralten Kneipe im Essener Norden erzählt noch mehr Geschichten. Zu sehen ist nämlich auch ein fast quadratisches, mit Holz verschlossenes Fenster. Ortshistoriker Jürgen Nolte vom Stoppenberger Geschichtskreis erklärt, dass das ein „Schalter“ ist, wie ihn früher jede Wirtschaft hatte. Damals hieß das, was später erst Kneipe und heute Bar oder Pub heißt, noch Wirtschaft. Der Schalter bot wie bei einer Trinkhalle die Möglichkeit, beispielsweise Bier und Zigaretten einzukaufen, ohne reinzugehen. Durch das Fenster wurde das Bier laut Nolte lose in Kannen gegossen: „Da man dafür nicht das Lokal betreten musste, wurden in der Regel Kinder dorthin geschickt.“

Wenig bekannt über Stoppenberger Kneipe Klostereck

Ansonsten sei tatsächlich nicht viel bekannt über das Klostereck. Nicht mal der Name sei sicher abzuleiten. Es liege nach Angaben von Jürgen Nolte zwar nahe, dass es die Eckkneipe unterhalb des Klosters – also Klostereck – sein soll, es ist aber auch möglich, dass es mit dem Namen der Gründer der Gaststätte, nämlich der Familie Klostermann, zu tun habe. Die habe über 100 Jahre das Lokal geführt.

Außerdem weiß der Historiker noch zu berichten, dass sich der Turnverein Stoppenberg dort gegründet hat. In der Vereinschronik heißt es: „Im Jahre 1890 fand im Essener Stadtgarten eine turnerische Veranstaltung statt, bei der auch aufgeschlossene Stoppenberger Bürger nicht fehlten. Sie waren von den Darbietungen so begeistert, dass sie die Gründung eines Turnvereins in ihrer Heimatgemeinde Stoppenberg beschlossen. Man kam in der Gaststätte Klostermann zusammen und hob voller Begeisterung den Turnverein Stoppenberg aus der Taufe.“

Die Mitglieder müssen sich jetzt eine neue Versammlungsstätte suchen, das Klostereck ist seit dem Tod des Wirts geschlossen, ob es von jemand anderem übernommen, wird ist unklar. Für den Stadtteil wäre die endgültige Schließung ein Verlust, denn es war eine der letzten ihrer Art. Ein paar Meter weiter gibt es noch die Kneipe „Zur Klause“, ebenfalls eine beliebte Anlaufstelle im Stadtteil, besonders seit das Fünf-Mädel-Haus im vergangenen Jahr nach 92 Jahren im Stadtteil geschlossen hatte.

