Echte Schafe statt Gottesdienst in Essener Gemeinde

Essen-Altendorf Einen "Segen to go" inklusive Gespräch und einer Begegnung mit echten Schafen konnten sich Gläubige in einer Essener Gemeinde abholen.

Weihnachten unter Corona-Bedingungen, keine Gottesdienste und alltägliche Sorgen: Das waren die Themen auf dem Kirchplatz der Gemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Altendorf am Tag vor Heiligabend.

In Kooperation mit dem Stadtteilzentrum kreuz und quer der Pfarrei St. Antonius hatten Passanten die Gelegenheit mit dem Pastoralreferenten Markus Tiefensee ins Gespräch zu kommen: "Gerade während der Corona-Pandemie mit dem Ausfall der Weihnachtsgottesdienste möchten wir als Gemeinde zeigen, dass wir weiterhin da sind und den Kontakt zu den Menschen im Stadtteil halten."

Besonderer Höhepunkt: Vor der Kirche war nicht nur die Krippe aufgebaut und es erklang weihnachtliche Musik, sondern mit Monster und Batman waren auch zwei Schafe aus der Lernschäferei Duisburg zu Gast auf dem Kirchplatz.

Präsenzgottesdienste fallen weiter aus

Die Messdienergemeinschaft bot zudem das Friedenslicht aus Bethlehem zum Mitnehmen an und Markus Tiefensee erteilte den "Segen to go" sowie eine Weihnachtstüte mit einem Gruß der Seelsorger, Ideen zur ligurgischen Feier des Heiligen Abends zu Hause und einer CD der Chorgemeinschaft Via Nova.

"Es kamen einige Gemeindemitglieder, aber nicht zu viele, so konnten die Corona-Bedingungen gut eingehalten werden", bilanziert Tiefensee, der sehr zufrieden mit der Aktion ist.

Bis mindestens 10. Januar wird es in der Gemeinde aufgrund der Corona-Pandemie auch weiterhin keine Präsenzgottesdienste geben.

