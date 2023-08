EC-Betrug scheitert - Polizei Essen sucht einen Unbekannten

Essen. Ein Mann wollte mit einer fremden EC-Karte Kleidung bezahlen. Dabei flog er auf und wurde gefilmt. Die Polizei zeigt ein Foto des Gesuchten.

Die Polizei Essen fahndet mit einem Foto einer Überwachungskamera nach einem Unbekannten, der am 31. Mai versuchte, mit der EC-Karte einer 26-Jährigen Ware in einem Bekleidungs-Discount am Limbecker Platz in der Innenstadt zu bezahlen.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Dabei wurde der Mann gefilmt. Die Polizei hat am Donnerstag ein Bild des Gesuchten veröffentlicht. Wer ihn erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, sollte sich an die Behörde wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

