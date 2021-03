EBE richtet „Drive-in-Annahmestellen“ an Essener Stadien ein

Essen. Die EBE eröffnen am Stadion Essen eine Abgabestelle für Altpapier und Grünschnitt. Auch am Uhlenkrug-Stadion können Bürger Altpapier entsorgen.

Die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) richten am Stadion Essen an der Hafenstraße vorübergehend eine „Drive-in Annahme“ für Altpapier und Grünabfälle ein. Erstmalig wird es auch am Stadion Uhlenkrug-Stadion in Stadtwald eine Möglichkeit Altpapier zu entsorgen. Die Abgabe ist an beiden Stationen kostenlos. Die EBE reagiert damit auf den zu erwartenden Andrang an den Recyclinghöfen und Entsorgungsstationen.

Essener Bürger können die „Drive-in-Annahmestellen“ von Montag, 29. März, bis einschließlich Dienstag, 6. April nutzen und zwar jeweils von 8 Uhr bis 14 Uhr. Am Ostersamstag bleiben die Annahmen geschlossen. Die Entsorgungsbetriebe empfehlen, an allen anderen Tagen frühzeitig vorbeizukommen, damit eventuelle Rückstaus bis 14 Uhr abgearbeitet werden können.

Am Stadion Essen ist die Abgabe von Grünschnitt auf einen Kubikmeter begrenzt

Am Stadion Essen wird die EBE zwei parallele Fahrspuren für die Abgabe von Altpapier und Grünabfällen mit bis zu sechs Containern einrichten. Der Abstand wird laut EBE aus Gründen des Hygieneschutzes so groß gewählt, dass sich Kunden nicht begegnen. Die Abgabemenge ist auf einen Kubikmeter Grünschnitt begrenzt. Auf dem Parkplatz des Uhlenkrug-Stadions werden bis zu sechs Container aufgestellt – ausschließlich für Altpapier.

Damit die Abgabe reibungslos und coronakonform abläuft, bitten die Entsorgungsbetriebe alle Besucher folgende Regeln einzuhalten: Beim Anliefern gilt die Maskenpflicht sowie ein Mindestabstand von 1,50 Metern. Anhänger sind nicht zulässig. Die Annahmestellen dürfen ausschließlich von Essener Bürgern genutzt werden, nicht aber von Gewerbetreibenden. Die EBE bittet darum, die Plätze nach dem Entladen zügig zu verlassen.

An beiden Standorten werden EBE-Mitarbeiter vor Ort sein. Sie weisen die Kunden ein, bleiben aber auf Distanz.