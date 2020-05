EBE: Recyclinghöfe nehmen nach Pfingsten wieder alles an

Die Recyclinghöfe in Essen nehmen nach Pfingsten wieder alle Arten von Müll an. Hier ein Bild vom Recyclinghof Lierfeldstraße, Altenessen.

Essen Die Entsorgungsbetriebe beenden Einschränkungen an den Recyclinghöfen. Nach Pfingsten wird wieder alles angenommen. Zwischenfall in Altenessen.

Die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) beenden nach Pfingsten weitgehend die Einschränkungen an den Recyclinghöfen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Seit der Wieder-Eröffnung Ende April hatten die Recyclinghöfe Lierfeldstraße (Altenessen) und Laupendahler Landstraße (Werden) keinen Müll mehr angenommen, für dessen Entsorgung man bezahlen muss, zum Beispiel Bauschutt. Auch Hausmüll, also so genannte "brennbare Abfälle", durfte nur in offiziellen Säcken der Stadt Essen abgegeben werden, die man im Supermarkt kaufen kann.

Grünschnitt-Annahme am Stadion schließt

Diese Einschränkungen enden jetzt; damit kehrt die EBE auch zu den normalen Öffnungszeiten zurück. Die Recyclinghöfe sind somit auch wieder für Gewerbe-Kunden geöffnet, und die provisorische Grünschnitt-Annahme auf dem Stadion-Parkplatz in Bergeborbeck hat am Freitag, 29. Mai, ihren letzten Betriebstag. Auch die Sonder-Annahmestelle für Schadstoffe an der Pferdebahnstraße beendet an diesem Tag ihren Betrieb.

„Wir dürfen nun mit der gebotenen Vorsicht zum gewohnten Umfang der Leistungen zurückkehren. Die Entwicklung der allgemeinen Situation müssen und werden wir natürlich beobachten", sagt Thorsten Rossocha, Leiter des Fachbereiches Recyclinghöfe bei den Entsorgungsbetrieben Essen. "Sollte sich die Lage wieder verschärfen, behalten wir uns weiterhin Einschränkungen als Schutz vor.“ Die Abstands- und Maskenpflicht-Regelungen bleiben aber auch nach Pfingsten bestehen. Das bedeutet, dass weiterhin mit langen Schlangen vor den EBE-Flächen zu rechnen ist, weil immer nur eine bestimmte Anzahl von Kunden auf die Hofgelände gelassen werden. Außerdem weist die EBE darauf hin, dass

Feuer im Container unterbrach den Betrieb

Wegen eines Zwischenfalls musste der Recyclinghof in Altenessen (Lierfeldstraße) am Mittwochmorgen für wenige Stunden schließen: In einem Container für Elektroschrott war ein Kleingerät in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus, hob die Schrottteile aus dem Container und löschte den Brand.