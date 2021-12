EBE holt ab 10. Januar die alten Weihnachtsbäume in Essen ab

Essen. Die Entsorgungsbetriebe Essen bietet im Januar 2022 wieder einen kostenlosen Abholservice für Weihnachtsbäume an. Wo die Termine zu finden sind.

Zu Beginn des neuen Jahres sind die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) wieder unterwegs, um die ausgedienten Weihnachtsbäume einzusammeln. Abgeschmückte Weihnachtsbäume holen die EBE ohne zusätzliche Kosten für die Essenerinnen und Essener direkt vor der Haustür ab, kündigt der städtische Entsorgungsbetrieb an.

Die Bäume werden demnach von Montag, 10. Januar bis Freitag, 21. Januar Stadtteil für Stadtteil eingesammelt, wobei für jedes Privathaus ein konkreter Abholtermin aufgeführt ist. Der Termin findet sich über die EBE-App „Wir räumen ab!“ und den Online-Abfuhrkalender, gekennzeichnet mit einem grünen Weihnachtsbaum-Symbol. Die EBE-App steht für Android- und iOs-Betriebssysteme kostenfrei in den jeweiligen Stores zum Herunterladen bereit.

Bäume sollen wie Sperrmüll gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden

Die Bäumen sollen im abgeschmückten und unverpackten Zustand Weihnachtsbaum gut sichtbar wie Sperrmüll an den Straßenrand gelegt werden, und zwar am besten bereits am Vorabend des Abholtags, spätestens aber bis 6 Uhr. „Bitte achten Sie darauf, mit der Ablage weder Passanten noch den Verkehr zu behindern“, heißt es. Gerne dürften mehrere Bäume beieinander liegen, das erleichtere das Einsammeln. Der Baum soll aber bitte nicht in einer Mülltüte stecken, weil dies die Weiterverwertung erschwere. Große Bäume möge man teilen, die Länge solle maximal zwei Meter nicht übersteigen.

Wer seinen alten Baum schon vor den EBE-Abfuhrterminen loswerden möchte, muss einen Recyclinghof oder eine Grünannahmestelle anfahren. Der kostenlose Service gelte im Übrigen nur für Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten. Bäume von Kirchengemeinden, Vereinen oder anderen Institutionen müssten kostenpflichtig entsorgt werden. Die durchschnittlich rund 90.000 ausgedienten Weihnachtsbäume in Essen werden laut EBE in ein Kompostwerk geliefert, dort geschreddert und zur Energie-Herstellung genutzt.

Für alle Informationen rund um die Weihnachtsbaum-Sammlung richten die Entsorgungsbetriebe wieder die Weihnachtsbaum-Hotline ein: Zwischen 3. und 31. Januar ist diese von Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr erreichbar unter der Telefonnummer 0201/854-2412.

