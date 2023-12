Essen Der Jahreswechsel ist die Zeit der großen Müllberge, und Feuerwerkreste sind abfalltechnisch zudem nicht unproblematisch. Was die EBE empfiehlt.

Zum Jahreswechsel fallen Unmengen an Müll an, mit dem die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) nicht allein gelassen werden wollen. Die EBE bittet deshalb Bürger, die am Feuerwerk teilnehmen, den Silvester-Abfall und die Feuerwerksreste selbst zu entsorgen.

Besonders Feuerwerksbatterien und Flaschen bereiten große Probleme, da diese sperrigen Gegenstände die Saugrohre der Kehrmaschinen verstopften. „Auf öffentlichen Plätzen oder bei vielleicht auch mal überfüllten Papierkörben bitten wir die Bürger, die Restabfälle zumindest unter einem Papierkorb zusammenzustellen“, sagt Manuel Ceballos Roman, Leiter des Fachbereichs Reinigung und Winterdienst bei der EBE.

Die EBE gibt auch einige Hinweise, wie man den Silvestermüll korrekt entsorgt: Abgebrannte Böller, Feuerwerkskörper oder Mehrschussbatterien gehörten in die graue Restmülltonne. „Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine heißen, warmen oder gar noch brennenden Feuerwerkskörper in der Grauen Tonne landen“, so Ceballos Roman. Der Abfall könne sich entzünden.

Unbenutzte Böller und Raketen soll man laut EBE mit viel Wasser vorbehandeln

Unbenutzte Raketen und Böller oder Blindgänger dürften hingegen auf keinen Fall einfach so in die Graue Tonne geworfen werden. Nicht gezündetes Feuerwerk möge man zunächst in ein gründliches Wasserbad tauchen, „um das Schwarzpulver unschädlich zu machen“, mahnt Ceballos Roman. Das Feuerwerk müsse regelrecht durchweicht sein, am besten in einer Plastiktüte mit Wasser, die dann verknotet in der Grauen Tonne entsorgt werden könne.

Wer glaubt, die Pappröhren des Feuerwerks gehörten ins Altpapier, liegt falsch, so die EBE. Denn die Pappe könne nach dem Abfeuern mit chemischen Rückständen verschmutzt sein und sollte daher nicht mit anderem Altpapier ins Recycling gehen. Ebenso wenig habe Feuerwerk etwas im Biomüll oder in der Gelben Tonne für Verpackungsmüll verloren.

