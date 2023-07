EBE beklebt Aschenbecher: Kippen gehören nicht auf den Boden

Essen. Ralf Benner, Straßenreiniger bei den Entsorgungsbetrieben Essen, störten die vielen Zigarettenstummel auf den Straßen. Seine Idee wurde belohnt.

Unter dem Motto „Essen vs Stummelchen“ haben die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) in Altenessen die ersten von stadtweit 250 Aschenbechern mit farbenfrohen Aufklebern beklebt. Sie sollen Bürger dazu animieren, Zigarettenkippen nicht achtlos auf den Boden zu werfen.

Die Initiative geht auf EBE-Mitarbeiter Ralf Benner zurück. Er ist seit vielen Jahren als Straßenreiniger unterwegs, zunächst in Rüttenscheid, mittlerweile in Altenessen und Katernberg. Dabei ärgert er sich über die vielen Zigarettenstummel auf Gehwegen: „Ich habe absolut kein Verständnis dafür, warum Menschen ihre Zigaretten auf den Boden werfen und nicht in die vielen Aschenbecher, die überall hängen. Ein Stummel verschmutzt ungefähr 40 Liter Grundwasser.“

Die Ideenbörse der Grünen Hauptstadt Agentur belohnt Vorschläge mit 1000 Euro

Um die Zahl der weggeschnippten Zigarettenstummel in der Stadt zu verringern, hatte Ralf Benner die Idee, die Aschenbecher, die im Stadtgebiet hängen, mit auffälligen Stickern zu bekleben, damit sie optisch mehr auffallen. „Diese Idee habe ich bei der Ideenbörse der Grünen Hauptstadt Agentur eingereicht und eine Förderung von 1000 Euro zugesagt bekommen“, freut sich der EBE-Mitarbeiter.

Ideengeber und EBE-Mitarbeiter Ralf Benner (M) präsentiert mit den EBE-Geschäftsführer Karsten Woidtke (l.) und Ulrich W. Husemann und den Grafikerinnen Jennifer Lennermann (2.v.l.) und Annette Legrand die neuen Aufkleber. Foto: EBE

Gemeinsam mit den Designerinnen Jennifer Lennermann und Annette Legrand aus Essen, die er über die Naturschutzorganisation BUND kennengelernt hat, entstand der farbenfrohe Aufkleber unter dem Motto „Essen vs Stummelchen“.

Im vergangenen Jahr wurden in Essen 80 Umwelt-Projekte gefördert

Die Geschäftsführung der Entsorgungsbetriebe war von der Idee angetan und unterstützt die Aktion. „Wir hoffen, dass viele Raucherinnen und Raucher die Aufkleber sehen und in Zukunft ihre Zigarettenstummel in unsere Aschenbecher werfen statt auf die Essener Straßen“, sagt EBE-Chef Ulrich W. Husemann.

Mit der Ideenbörse fördert die Grüne Hauptstadt Agentur „grüne Ideen“ engagierter Einzelpersonen, Gruppen und Initiativen in Essen. Für die Umsetzung von Projekten werden dabei pro Projekt bis zu 1000 Euro ausgelobt. 2022 wurden insgesamt 80 Projekte gefördert.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen