EBB: Lieber Buckelpisten glätten statt den Hochradweg bauen

Essen. Vorschlag zum Bau eines Hochradweges auf Stelzen in Altenessen stößt im Essen Stadtrat auf Kritik. Warum Bürgerbündnis und Linke anderes wollen.

Der Vorschlag von CDU und Grünen für den Bau eines Hochradweges am Bahnhof Altenessen stößt im Rat der Stadt nicht auf ungeteilte Zustimmung. Das Essener Bürgerbündnis (EBB) nennt den Vorstoß ziellos.

„Verkehrsprojekte müssen einen Nutzen für die Allgemeinheit haben. Wir zweifeln den Nutzen des Weges an“, kritisiert Fraktionssprecher Kai Hemsteeg und zieht eine Parallele zur Umweltspur an Bernestraße und Schützenbahn. Auch diese werde „faktisch nicht angenommen“. Das sei auch auch deshalb widersinnig, weil städtische Investitionen von Vernunft bei der Geldausgabe geleitet werden sollten.

CDU und Grünen empfiehlt Hemsteeg, sich lieber um Buckelpisten auf den Straßen zu kümmern. Verkehrsprojekte dürften nicht nur einer „kleinen Minderheit von gerade einmal sieben Prozent Radfahrern“ zugute kommen, so der EBB-Fraktionssprecher. Eine einseitige Priorisierung eines Verkehrsträgers führe zu einem nicht wünschenswerten Ausspielen der Verkehrsteilnehmer untereinander.

Bei der Umfrage des ADFC belegte Essen den letzten Platz unter den Großstädten

Die Linke im Rat der Stadt begrüßt hingegen einen Radweg in Hochlage in Altenessen als Lückenschluss zwischen dem Grünzug Zangenstraße und dem Radweg nach Zollverein. Ein solches Vorzeigeprojekt ändere aber nichts daran, dass der Ausbau der Rad-Infrastruktur unter Schwarzgrün keine Fortschritte mache. Der Fahrradklimatest des ADFC, bei dem Essen auf dem letzten Platz der 14 größten deutschen Städte gelandet ist, habe die Probleme erst kürzlich wieder aufgezeigt.

„Im Alltag in Essen Rad zu fahren, hat immer noch etwas von Abenteuer, der Verkehr ist zu sehr autogerecht zugeschnitten“,bemängelt Wolfgang Freye, Sprecher der Linken und Vertreter der Ratsfraktion im Planungsausschuss. „Wir sind der Meinung, dass die Stadt die Mängel, die die ADFC-Umfrage deutlich gemacht hat, systematisch abarbeiten sollte“, so Freye.

Linke würde Streit um Fahrradstraße in Rüttenscheid schnell beenden

Die meisten Kritikpunkte ließen sich nach Überzeugung der Linken ohne große Kosten abräumen. In der Umfrage des ADFC bemängelt wurden mangelnde Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen, ungünstige Ampelschaltungen für Radfahrende, schlechte Fahrbedingungen im fließenden Verkehr, zu schmale Radwege und ein mangelhafter Winterdienst.

„Darüber hinaus sollten endlich Streitfälle wie die Rüttenscheider Straße abgeräumt werden,“ so Freye weiter. „Es ist doch hanebüchen, dass sich durch die Umwandlung in eine Fahrradstraße die Bedingungen für Radfahrer und Autofahrer gleichermaßen verschlechtert haben.“ Das Verkehrsgutachten habe von Anfang an darauf hingewiesen, dass die Umwandlung in eine Fahrradstraße nur Sinn macht, wenn der Autoverkehr reduziert werde.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen