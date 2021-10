E-Scooter kollidiert mit Auto - Essener (12) schwer verletzt

Bei einer Kollision mit einem Auto ist ein 12-jähriger Mietroller-Fahrer in der Essener Innenstadt schwer verletzt worden.

Ein Zwölfjähriger mit E-Scooter ist in der Essener Innenstadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, überquerte der Junge am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr auf einem Mietroller die Schützenbahn in Höhe des Viehofer Platzes. Der Fahrer eines schwarzen VW Golf konnte eine Kollision mit dem Zwölfjährigen durch ein Bremsmanöver verhindern. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer aber erfasste den Rollerfahrer frontal.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass das Kind die Straße bei Rotlicht überquert hat, hieß es.

