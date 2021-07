In Essen ist eine E-Scooter-Fahrerin von einem Auto erfasst worden. (Symbolbild)

Essen. Eine 30-Jährige ist in Essen mit einem E-Scooter unterwegs gewesen. Dann erfasste eine 69-jährige Golf-Fahrerin die Frau an einer A40-Ausfahrt.

Eine E-Scooter-Fahrerin ist bei einem Unfall mit einem Auto in Essen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der folgenschwere Zusammenstoß am Mittwochmittag an der A40-Abfahrt Holsterhausen.

Eine 69-Jährige fuhr dort von der Autobahn aus Richtung Dortmund kommend ab und wollte mit ihrem grauen Golf auf die Martin-Luther-Straße abbiegen. Dabei erfasste sie die Frau, die dort auf einem E-Scooter unterwegs war. Die 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen