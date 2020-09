Bei einem Sturz mit einem Elektroroller am Berliner Platz in der Essener Innenstadt hat ein 24-Jähriger schwere Verletzungen erlitten.

Polizei E-Scooter-Fahrer stürzt in Essen und verletzt sich schwer

Essen. Ein 24-Jähriger hat bei einem Sturz mit einem Elektroroller am Berliner Platz einen Knöchelbruch erlitten. Er wurde in eine Klinik transportiert.

Bei einem Sturz mit einem E-Scooter hat ein 24-Jähriger in der Essener Innenstadt schwere Verletzungen erlitten.

Der Mann war am Mittwochabend gegen 23 Uhr mit dem Mietroller am Berliner Platz unterwegs, als es zu dem Alleinunfall kam. Was die genaue Ursache seines Sturzes war, ist unklar.

Der 24-Jährige erlitt einen Knöchelbruch, berichtete die Polizei am Donnerstag. Rettungskräfte behandelten den Verletzten noch am Unfallort, bevor er in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung liegen bisher nicht vor, so die Polizei. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall mit dem E-Scooter-Fahrer aus Baden-Württemberg geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

