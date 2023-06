E-Scooter-Fahrer (62) bei Sturz in Essen schwer verletzt

Essen. Ein 62 Jahre alter Rollerfahrer wollte einem Fußgänger ausweichen, der über die Hollestraße lief. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte.

Bei einem Ausweichmanöver auf der Hollestraße in der Essener Innenstadt ist ein 62 Jahre alter E-Scooter-Fahrer gestürzt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wollte der Mann am Mittwochnachmittag eine Kollision mit einem 22 Jahre alten Fußgänger vermeiden, der in Höhe des Bürgeramts über die Straße lief. Sanitäter des Rettungsdienstes mussten den 62-Jährigen in ein Krankenhaus bringen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Hollestraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Der E-Scooter wurde zur Überprüfung auf Verkehrstüchtigkeit sichergestellt. Das Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

