E-Scooter-Fahrer (36) bei Sturz in Essen schwer verletzt

Essen. Ein 36-Jähriger hat in Essen die Kontrolle über einen Elektroroller verloren. Er strauchelte und stürzte. Eine Zeugin (30) leistete Erste Hilfe.

Ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer hat bei einem Sturz in Essen schwere Verletzungen erlitten.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Mann am Montagnachmittag mit dem Elektro-Gefährt auf dem Fußweg am Berliner Platz in Höhe des Cinemaxx unterwegs, als er die Kontrolle verlor, strauchelte und stürzte.

Eine Passantin (30) leistete dem Schwerverletzten Erste Hilfe, bevor er von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.