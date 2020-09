Kriminalität E-Biker reißt Passant in Essen den Rucksack von der Schulter

Essen. Im Vorbeifahren hat ein unbekannter Räuber in Altenessen Beute gemacht. Der Radler riss einem 52-Jährigen den Rucksack von der Schulter.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war der 52-Jährige am Dienstag gegen 13.05 Uhr auf dem Fußweg zwischen Wilhelm-Nieswand-Allee und Nordfriedhof unterwegs, als er von hinten einen Ruck spürte und bemerkte, dass der E-Biker mit schwarzem Oberteil ihm den Rucksack von der Schulter gerissen hatte und in Richtung Nordfriedhof wegfuhr.

Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

