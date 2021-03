Dutzende Essener wollen sich bei der Polizei impfen lassen

Essen. Ein Zitat des Chefs des Essener Impfzentrums ist missverstanden worden. Bürger wollten sich bei der Polizei Termine für Immunisierungen sichern.

Ein offenbar missverstandenes Zitat des Leiters des Essener Impfzentrums hat am Dienstag für Dutzende Anrufe von Impfwilligen bei der Essener Polizei gesorgt: Über Telefon oder soziale Netzwerke wollten sie sich im Präsidium Termine für eine Corona-Immunisierung sichern.

Auslöser dafür war wohl die Aussage von Dr. Stefan Steinmetz, der gegenüber dieser Zeitung bekräftigt hatte, dass am Ende eines Tages kein Impfstoff in Essen weggeworfen wird, und sagte: Übrig gebliebenen Dosen „verimpfen wir entweder an die Mitarbeiter hier oder wir rufen im Pandemiezentrum der Polizei an, die uns dann geeignete Kandidaten etwa mit schweren Vorerkrankungen vermittelt“.

Wie die Polizei am Dienstag als betroffene Behörde betonte, sollte damit gemeint sein, dass diese Impfdosen dann den Beschäftigten des Polizeipräsidiums Essen mit schweren chronischen Vorerkrankungen zur Verfügung stehen.

Was die Anrufer, die sich offensichtlich Hoffnung auf eine schnelle Impfung hofften, nicht wissen konnten: Der Pandemiestab der Polizei oder deren „Pandemiezentrum“ ist ausschließlich für den Schutz der eigenen Bediensteten zuständig. (j.m.)

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.