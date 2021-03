Durch die Ostertage verschiebt sich die Müllabfuhr

Essen. Die Recyclinghöfe und Grünschnitt-Annahmestellen bleiben über Ostern geschlossen. Nur der Müllhof in Altenessen öffnet auch an Ostersamstag.

Durch die Osterfeiertage verschiebt sich die Müllabfuhr. Darauf weisen die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) hin. In der Woche vor Karfreitag werden die Grauen, Braunen und Blauen Tonnen einen Tag früher geleert als gewohnt. Leerungen, die turnusgemäß am Montag, 29. März, an der Reihe wären, werden auf Samstag, 27. März vorgezogen. In der Woche nach Ostermontag werden die Tonnen einen Tag später geleert als sonst üblich. Die Leerung der Gelben Tonnen durch die Firma Remondis wird in der gleichen Weise verschoben.

Die EBE-Hotline ist über die Ostertage nicht besetzt

An Gründonnerstag gelten an den Recyclinghöfen und Annahmestellen der EBE die üblichen Öffnungszeiten. Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag bleiben alle kleinen Annahmestellen und auch der Recyclinghof in Werden geschlossen. Allein der Recyclinghof in Altenessen öffnet Ostersamstag, zwischen 7 Uhr und 15 Uhr. Die EBE-Hotline über Ostern nicht erreichbar.