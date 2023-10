Dunkelheit, Unfälle, Baustellen: Essens Autofahrer im Stress

Essen. Wo sind aktuell die größten Baustellen? Wir informieren in einer neuen Übersicht. Auf der B224 droht neuer Stau.

Dunkelheit, Regen, Unfälle und immer neue Baustellen: Autofahrer in Essen erleben derzeit eine besonders stressige Zeit. Allein am Freitag (27. Oktober) standen Tausende stundenlang im Stau – ein schwerer Unfall auf der A40, eine Ölspur im Essener Süden zwischen Heisingen und Kupferdreh, ein weiterer schwerer Unfall auf der Wuppertaler Straße, Nähe Frankenstraße.

Außerdem: 46 Baustellen gibt es derzeit auf den wichtigen Essener Straßen – wir nennen hier nur einige, neue Stellen, an denen Autofahrer mit Stau und Gedränge rechnen müssen.

Neue Baustelle auf der B 224

Neue Baustelle auf der B224 (Bottroper Straße): In Bergeborbeck reparieren die Stadtwerke Essen ab Freitag (3. November) eine defekte Leitung. Betroffen ist der Bereich zwischen der Cathostraße und der Flözstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Bis voraussichtlich Ende November steht dem Verkehr in Fahrtrichtung Innenstadt nur eine Spur zur Verfügung.

Kupferdreher Straße

In Kupferdreh dauern die Bauarbeiten auf der Kupferdreher Straße weiter an – dort wird in Höhe der Kreuzung Hinsbecker Löh die Fahrbahndecke saniert. Die Arbeiten sollen am Dienstag, 31. Oktober, enden, könnten bei schlechtem Wetter aber auch verlängert werden. Die Kupferdreher Straße ist während der Bauzeit deshalb in dieser Höhe nur als Einbahnstraße in Richtung Überruhr befahrbar. Umleitungen sind ausgeschildert.

Werden, Brückstraße

In Werden wird die Brückstraße saniert – die Arbeiten dauern an bis Mitte November. Täglich zwischen 9 und 15 Uhr steht dem Verkehr in beiden Fahrtrichtungen deshalb nur jeweils eine Spur zur Verfügung.

Frintrop, Am Krayenkrop

In Frintrop wird es bis 10. November eng an der Straße „Am Krayenkrop“. Dort erneuern die Stadtwerke einen Hausanschluss. In Fahrtrichtung Schloßstraße ist die Straße deshalb nur in eine Richtung befahrbar.

Außerdem:

Freisenbruch

Die Dauerbaustelle Bochumer Landstraße wird erst im Sommer 2024 fertig sein – im Bereich Alleestraße / Zweibachegge steht dem Verkehr zwischen Kütings Garten und Sachsenring in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Stadtwerke erneuern einen Entwässerungskanal.

Rüttenscheid/Holsterhausen

Vorm Landgericht wird die Dauerbaustelle voraussichtlich erst Ende November fertig sein. Auch dort erneuern die Stadtwerke einen Entwässerungskanal. Betroffen ist die Zweigertstraße in Fahrtrichtung Rüttenscheid.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen