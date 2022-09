Dubiose Geschäftspraktiken: Razzia bei Essener Autohändler

Essen. Ermittlungen der Polizei in Weimar führten zu einer Durchsuchung bei einem Autohändler in Bergeborbeck. Etliche Missstände wurden aufgedeckt.

Nach einer Razzia von Stadt Essen und Polizei auf dem Gelände eines Autohändlers in Essen-Bergeborbeck gehen die Ermittler unter anderem dem Verdacht dubioser Geschäfte mit gestohlenen Luxuskarossen, der Schwarzarbeit und des illegalen Aufenthalts in einer Reihe von Fällen nach. Bei der gemeinsamen Aktion der beiden Behörde am Dienstagmittag an der Hafenstraße wurden nicht nur teure Autos sichergestellt, deren Seriennummern mutmaßlich frisiert waren.

Auch taten die Einsatzkräfte ein Dutzend Verdächtige auf, die sich illegal in Deutschland aufhalten und unter unzumutbaren Bedingungen in Containern hausten, während die Stadt ein Hotel an der Bottroper Straße dicht machte - wegen eklatanter Mängel.

Wie Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato am Mittwochmorgen berichtete, war dem Einsatz der Diebstahl eines Range Rovers am 25. August in Weimar vorausgegangen. Nach intensiven Ermittlungen der Polizei in Thüringen stellte sich relativ schnell heraus, dass sich das etwa 175.000 Euro teure Fahrzeug in Essen befinden musste.

Den Range Rover an der Hafenstraße ausfindig gemacht

Das hiesige für Autodiebstähle zuständige Kriminalkommissariat 32 unterstützte die weiteren Ermittlungen, bis der Wagen am 1. September im Gewerbegebiet an der Hafenstraße ausfindig gemacht werden konnte. Bei einer Durchsuchung wurde nicht nur das gesuchte Fahrzeug, sondern auch noch ein weiteres und ebenso wertvolles Rover-Exemplar entdeckt, das in Italien geklaut worden war. „Die Fahrgestellnummern der Fahrzeuge waren bereits manipuliert“, sagt Schwarz-Pettinato. Wo, wann und von wem sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Polizeipräsident Frank Richter (li.) machte sich ein Bild von den Maßnahmen vor Ort. Foto: Polizei Essen

Bei den neuerlichen Durchsuchungen am Dienstag wurden zwei weitere Wagen der englischen Marke entdeckt und ebenfalls beschlagnahmt. Die Polizei spricht von insgesamt vier Sicherstellungen.

Den Beamten Polizisten vor Ort waren bei den ersten Maßnahmen vor knapp vier Wochen allerdings noch weitere mögliche Rechtsvergehen aufgefallen: Der Verdacht von Umweltdelikten, von Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht sowie gegen das Baurecht, aber auch mögliche Schwarzarbeit standen im Raum.

Ein Fall für die Besondere Aufbauorganisation (BAO) Aktionsplan Clan, die die Erkenntnisse als zentraler polizeilicher Ansprechpartner für die Netzwerkarbeit an ihre Partner weiterspielte. Dies war wiederum der Auslöser für die weitergehenden Kontrollen am Dienstag unter der Leitung der städtischen „Taskforce Illegales Gewerbe“.

Zwei Mercedes GLE standen in einem Kühllaster

Neben der Sicherstellung der beiden Rover konnten zwei Mercedes GLE in einem Kühllaster als auch ein Bentley in einem weiteren Lastwagen entdeckt werden, bei denen die Klärung der Eigentumsverhältnisse wohl noch weitere Ermittlungen nach sich ziehen wird. Die Autos sollen in den nächsten Tagen genauer untersucht werden.

Mutmaßliche Schwarzarbeiter waren in baufälligen Containern untergebracht. Foto: Polizei Essen

Zwölf Männer aus Osteuropa waren auf dem Gelände des Ex- und Importhandels, der von einem Landsmann betrieben wird, unter prekären Bedingungen in teils baufälligen Containern untergebracht. Bei ihnen besteht der Verdacht der Schwarzarbeit. Die Georgier sind allesamt ausreisepflichtig. Beamte stellten ihre Reisepässe sicher, die weitere Nutzung ihrer Behausungen wurde untersagt.

Das Hotel an der Bottroper Straße wurde wegen Brandschutz- und Hygienemängeln in der Küche erst einmal geschlossen. Das Haus, so die Polizei, werde von dem Autohändler betrieben, dessen Geschäftspraktiken nun genauer unter die Lupe genommen werden sollen.

Unterschiedlichste Kriminalitätsformen gemeinsam bekämpfen

Polizeipräsident Frank Richter, der sich vor Ort ein Bild von den Maßnahmen machte, lobte die Zusammenarbeit der Behörden: „Der seit Jahren eng zusammenarbeitende Interbehördliche Koordinierungskreis (IBK) ist ein Garant bei der Bekämpfung unterschiedlichster Kriminalitätsformen in unserer Stadt. Dabei kommt der BAO Aktionsplan Clan eine besondere Bedeutung bei der erfolgreichen Verzahnung unterschiedlichster Behörden zu.“ Mehr Inhalte aus Essen

