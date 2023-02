DSDS: Was Essenerin im Zeltlager mit Dieter Bohlen erlebt

Essen. „Deutschland sucht den Superstar“: Essenerin Rose Ndumba ist eine Runde weiter. Warum sie sich beim Mallorca-Auftritt die Bühne mit Alpakas teilt

So mancher mag die Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ ohnehin für ein Bootcamp halten, bei dem nur die Härtesten durchkommen. Dass man als Teilnehmerin von „Deutschland sucht den Superstar“ aber sogar sein eigenes Zelt wie im Pfadfinderlager aufschlagen muss, hat auch die Essener DSDS-Kandidatin Rose Ndumba verwundert. Wie’s für die 24-Jährige aus Altendorf beim Auslandsrecall auf Mallorca gelaufen ist, können die Zuschauer am Mittwoch, 22. Februar, ab 20.15 Uhr auf RTL sehen.

DSDS-Kandidatin Rose Ndumba (re.) präsentiert ihren Gruppensong gemeinsam mit Lawa Baban, Jill Lange und Olga Levit. Foto: RTL/DSDS / Stefan Gregorowius

Mitte Januar hatte sich die Sängerin mit familiären Wurzeln im Kongo zum ersten Mal dem DSDS-Publikum vorgestellt. Die Powerfrau aus dem Pott hatte die Jury damals nicht nur mit ihrer Stimme überzeugt, sondern auch mit ihrem selbstbewussten Auftreten. „Es fehlen in Deutschland einfach farbige weibliche Vorbilder – und das möchte ich für einige sein. Wir brauchen Frauen mit Pussy-Power ganz oben an der Spitze!“, lautete ihr kämpferisches Credo. Und nicht nur Pop-Titan Dieter Bohlen war angetan: „Du kannst singen, hast Feuer, Selbstvertrauen, sowas können wir hier brauchen.“ Mit vier Ja-Stimmen der Jury ging’s für die 24-Jährige also weiter in der 20. Jubiläums-Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Als eine von insgesamt 41 ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten hat es Rose Ndumba zum Auslands-Recall auf Mallorca geschafft. Die Aufzeichnung wird nun ausgestrahlt.

Die Kulisse fürs Casting auf der Sonneninsel erscheint dabei denkbar ungewöhnlich: Die DSDS-Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentieren sich der Jury mit Dieter Bohlen, Leony, Katja Krasavice und Pietro Lombardi auf einer Alpaka-Farm. Dort wird eine abgerupfte Wiese zur Bühne für Rose Ndumba und ihre Mitstreiterinnen. Den Song „Big Energy“ von Latto feat. Mariah Carey & DJ Khaled präsentiert sie zusammen mit Lawa Baban, Olga Levit und – Jill Lange. Langes erster DSDS-Auftritt hatte für einen Eklat gesorgt, nachdem Dieter Bohlen die Kandidatin mit sexistischen Sprüchen angegangen war. Seitdem liegt das Casting-Urgestein auch im Clinch mit Co-Jurorin Katja Krasavice.

Willkommen im DSDS-Camp: Die Unterbringung bei der Recall-Runde auf Mallorca fiel für die Teilnehmer ziemlich spartanisch aus. Foto: RTL/DSDS / Stefan Gregorowius

Schon bei der Recall-Runde auf Mallorca habe es ein wenig zwischen den beiden Juroren gekriselt, berichtet Rose Ndumba, die den außergewöhnlichen TV-Ausflug mitten auf einem mallorquinischen Acker trotz der spartanischen Ausstattung mit Zweimann-Zelt und Dixie-Klo in guter Erinnerung hat: „Es war lustig, aber auch anstrengend.“ Beim gemeinsamen Vocal-Coaching ging es darum, den ausgewählten Titel als Gruppe einzustudieren. „Ich kannte den Song gar nicht“, erzählt die 24-Jährige. Und obwohl sie am Ende bei aller Aufregung den Text fast komplett vergessen und ziemlich viel „Freestyle“ eingebaut habe , sei es ein runder Auftritt geworden. „Ich hatte viel Spaß!“

Ob die Jury die Einschätzung teilt, kann man an diesem Mittwoch auf RTL sehen. Für zehn Kandidaten, soviel sei schon verraten, ist der Superstar-Traum nach dem ersten Recall-Set zu Ende. Sollte die DSDS-Reise für Rose Ndumba weitergehen, wird die Szenerie auf jeden Fall exotischer ausfallen. Die drei großen Live-Shows kommen im 20. Jubiläumsjahr von DSDS aus Thailand.

