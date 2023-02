DSDS: Essenerin begeistert Dieter Bohlen mit Gesang und Tanz

Essen. Rose Ndumba aus Essen-Altendorf überzeugt Poptitan Dieter Bohlen. Wie die Studentin beim DSDS-Casting auf Mallorca in die nächste Runde einzog.

Mit einem überzeugenden Auftritt in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) auf Mallorca hat sich Rose Ndumba aus Essen-Altendorf das Ticket nach Thailand gesichert. Dort findet der nächste Recall statt. Warum der Einzug in die Liveshows für die 24-Jährige durchaus möglich ist.

Nicht nur optisch konnte die sexy in Schwarz mit Overknees gekleidete Rose Ndumba beim Recall auf der Balearen-Insel die Jury um Poptitan Dieter Bohlen für sich gewinnen. In die sogenannten Recalls (Wiederaufrufe) ziehen die Kandidaten ein, bei denen die Jury beim ersten Vorsingen Potenzial sieht. Der für seine markigen Sprüche bekannte Sänger und Musikproduzent gestand nach der Darbietung von Rose Ndumba, dass er die Essenerin zunächst falsch eingeschätzt habe.

Großes Lob vom Dieter Bohlen für Essener DSDS-Kandidatin

„Du bist sehr sympathisch, singst und tanzt mega“, attestierte er der 24-Jährigen in der aufgezeichneten Folge. Damit machte er ihr Hoffnung, bei der Show noch deutlich weiter zu kommen. Erst einmal gilt es aber auch für sie, beim nächsten Recall in Thailand, der am Samstag, 4. März, 20.15 Uhr, bei RTL gezeigt wird, Leistung zu zeigen.

Langes Zittern blieb der Essenerin erspart: Gleich zu Beginn der Jury-Entscheidung wurden sie und ihre Mitkandidatinnen und -kandidaten Sem und Tatjana nach vorn gebeten und erfuhren, dass sie es souverän in die nächste Runde geschafft haben, was für Erleichterung und großen Jubel sorgte. „Macht so weiter“, bestärkte Bohlen das Trio.

Die Jury aus (v.l.) Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bewertete die Kandidaten beim Recall auf Mallorca. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Rose Ndumba hatte gemeinsam mit der Berlinerin Olga Levit, der Schweizerin Tatjana Ivanovic und Natalie Nock aus Baden-Baden das emotionale Trennungslied „abcdefu“ der texanischen Sängerin Gayle performt und dabei ihre Kolleginnen singend und tanzend in den Schatten gestellt. Die Darbietung der Gruppe insgesamt kam bei der Jury, zu der auch Sängerin Leony, Rapperin Katja Krasavice und der ehemalige DSDS-Sieger Pietro Lombardi gehören, sehr gut an.

Lob ernteten dabei neben der Essener Studentin auch Tatjana und Schlagersängerin Natalie, die sich bei dem für sie ungewohnten Popsong gut präsentierte. Bei ihrer Mitstreiterin Olga vermisste die Jury hingegen Gefühl beim Vortrag. Sie konnte sich im Gegensatz zu ihren Kolleginnen nur ganz knapp noch für die nächste Runde qualifizieren, weil Konkurrentin Clara nach einem völlig verpatzten Auftritt ihrer Gruppe freiwillig die Heimreise antrat.

Streit um die besten Betten in der Luxusvilla

Die aktuelle Folge war nicht nur von Gesangsauftritten sehr unterschiedlichen Niveaus geprägt, sondern auch von den zwischenmenschlichen Spannungen in der luxuriösen Kandidaten-Villa, in die 28 Nachwuchssängerinnen und -sänger nach der Unterbringung im Zelt auf einer mallorquinischen Alpaka-Farm umziehen durften. Rose Ndumba fühlte sich ansichts des Kampfes um die besten Zimmer und diverser anderer Zickereien – nicht ganz zu Unrecht – an „Reality-TV“ erinnert. Erst beim spanischen Abend mit Paella, Flamenco und Co. glätteten sich die Wogen und einige Kandidaten vergossen ganz gerührt sogar ein paar Tränen.

