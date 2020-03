Drogenrazzia: Polizei Essen durchsucht elf Wohnungen

Essen/Duisburg. Im Schatten des Essener Rathauses haben Rauschgiftdealer einen schwunghaften Handel betrieben. Im Visier der Behörden stehen elf Verdächtige.

Der Polizei Essen ist am Mittwochmorgen ein Schlag gegen die Drogenszene in der Innenstadt gelungen: Beamte der Clan-Abteilung durchsuchten gemeinsam mit Kräften einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit elf Wohnungen, eine davon in Duisburg, und einen Kiosk an der Steeler Straße. Der Großeinsatz richtete sich gegen elf Beschuldigte im Alter von 16 bis 46 Jahren, die rund um das Rathaus seit längerer Zeit einen schwunghaften Handel mit Rauschgift betrieben haben sollen.

Bei der Razzia wurden unter anderem Mobiltelefone, Bargeld in vierstelliger Höhe, Betäubungsmittel und Waffen in Gestalt von Schlagringen und -stöcken sowie Schreckschusspistolen sichergestellt.

Monatelange Ermittlungen führten zu den Durchsuchungsbeschlüssen

Wie Sandra Steinbrock, Sprecherin der Abteilung gegen Clan-Kriminalität bei der Essener Polizei, sagte, hatten monatelange Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei gegen die mutmaßlichen Drogendealer zu gerichtlichen Durchsuchungsbeschlüssen geführt, die am Donnerstag vollstreckt wurden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier deutsche, drei türkische, zwei libanesische, und jeweils einen marokkanischen und einen niederländischen Staatsangehörigen.

Im Juli des vergangenen Jahres hatten vermehrte Hinweise aus der Bevölkerung die Ermittler auf eine Gruppe Verdächtiger aufmerksam gemacht, die im Umfeld des Rathauses mit Betäubungsmittel handelten. Verdeckte Ermittlungen der Polizei führten dann zunächst zur Festnahme von mehreren Abnehmern kleinerer Mengen Marihuana.

Der Kiosk in Essen wurde nach den Durchsuchungsmaßnahmen durch das Ordnungsamt aus Hygienegründen geschlossen und versiegelt. Die Ermittlungen und die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauern an. Festnahmen habe es noch keine gegeben, so Steinbrock. (j.m.)