Drogendealer auf dem Essener Weihnachtsmarkt festgenommen

Die Polizei hat am Flachsmarkt in der Essener Innenstadt einen Drogendealer festgenommen.,

Essen. Passanten machten Polizisten auf Drogendealer am Flachsmarkt aufmerksam. Die Verdächtigen flohen. Doch die Beamten kehrten tags drauf zurück.

Die Polizei hat auf dem Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt einen 25 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer nach kurzer Flucht festgenommen. Mehrere Verkaufsportionen mit Rauschgift wurden sichergestellt.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatten Passanten eine Fußstreife der Polizei am Montagabend auf mehrere Verdächtige aufmerksam gemacht, die sich auf dem Mittelaltermarkt am Flachsmarkt aufhielten.

Als die Männer die Beamten sahen, rannten sie in unterschiedliche Richtungen davon. Doch die Polizisten kamen am Dienstag wieder und erkannten einen der am Vortag Geflohenen in Begleitung zwei weiterer Unbekannter wieder. Mit Unterstützung der gemeinsamen Streife von Ordnungsamt und Polizei konnte das Trio abgefangen und kontrolliert werden.

Bei allen drei Männer im Alter von 21, 23 und 25 handele es sich um Guineer, die bereits mehrfach wegen Betäubungsmitteldelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind, sagte Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski.

Der mutmaßliche Dealer schubste einen Polizisten

Weil der 25-Jährige auffällig seinen Unterkiefer bewegte und anzunehmen war, dass sich in seinem Mund Betäubungsmittel befanden, wurde er aufgefordert, seinen Mund-Nasen-Schutz abzunehmen. Stattdessen schubste der mutmaßliche Dealer einen Beamten, um zu flüchten, wurde aber von einem Mitarbeiter des Ordnungsdienstes eingeholt und durch einen Polizisten gefesselt.

Hierbei spuckte der 25-Jährige mehrere Beutel aus, in denen vermutlich Drogen verpackt waren. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten weitere Beutel in seiner Hose. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin seine Festnahme an.

Die beiden anderen Männer, bei denen keinerlei Betäubungsmittel sichergestellt wurden, konnten nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung ihrer Wege gehen.

