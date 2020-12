Die EBE rechnet mit einer weiteren Zunahme an Kartonage und will solche Zustände möglichst vermeiden.

Altpapier „Drive-In-Abgabe“ für Altpapier am Stadion Essen

Essen. Zwischen den Feiertagen können Bürger Altpapier am Stadion Essen entsorgen. Im neuen Jahr gibt es weitere Annahmestellen.

Zwischen den Feiertagen und nach Neujahr erwarten die Entsorgungsbetriebe (EBE) einen weiteren Anstieg der Altpapiermengen, bedingt durch den Versandhandel. Deshalb bietet die EBE Bürgern weitere Möglichkeiten an, Altpapier und Kartons zu entsorgen.

Auf dem Gelände gilt die Maskenpflicht und das Abstandsgebot

Bereits zwischen den Feiertagen richtet die EBE eine Drive-Inn-Abgabe für Altpapier am Stadion Essen an der Hafenstraße ein. Diese ist vom 28. Dezember bis zum 30. Dezember täglich in der Zeit von 8 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet. Bürger können bis vor die Container auf dem Parkplatz vorfahren und ihr Altpapier entsorgen. Es gilt die Maskenpflicht und das Abstandsgebot von 1,5 Meter.

Auch die Grünschnitt-Stationen nehmen Altpapier an

In der Zeit vom 4. Januar bis zum 31. Januar stehen für die Entsorgung von Altpapier zudem große Container an den Annahmestellen für Grünschnitt an der Jahnstraße, der Elisenstraße, der Pferdebahn- und der Schnabelstraße bereit.

