Dreister Straßenraub: Essener Seniorin (85) Kette entrissen

An einer Haltestelle der Ruhrbahn geschah am Donnerstag ein Schmuckraub. Die Haltestelle liegt vor dem Schwimmzentrum Oststadt; das Bild ist lediglich ein Symbolbild.

Essen. An einer Bushaltestelle riss eine Unbekannte einer Essener Seniorin (85) eine Kette vom Hals. Die Seniorin wusste erst nicht, was sie tun sollte.

Die Essener Polizei meldet einen besonders dreisten Straßenraub, der sich am Donnerstag (17. Juni) vor dem Schwimmzentrum Oststadt (Freisenbruch) abgespielt hat. Gegen 16.15 Uhr wartete eine Seniorin an der Haltestelle vor dem Schwimmbad auf den Bus. Dort stand auch eine Gruppe von zwei Männern und drei Frauen, eine Frau hatte ein Kleinkind auf dem Arm.

Völlig unerwartet riss die Unbekannte der Frau die Kette vom Hals

„Als der Bus eintraf und die 85-Jährige einsteigen wollte, ging eine Frau aus der Gruppe auf die Dame zu und riss ihr gewaltsam eine Goldkette vom Hals“, berichtet die Polizei. Das habe das Opfer so stark unter Schock gesetzt, dass die Frau zunächst nicht wusste, was sie tun sollte – sie stieg in den Bus, und erst an der nächsten Haltestelle vertraute sie sich dem Fahrer an. Der rief sofort die Polizei.

Ermittler sprechen von einem „osteuropäischen Erscheinungsbild“

Die unbekannte Räuberin soll dunkle Haare haben, etwa 25 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß sein. Die Polizei berichtet, dass sowohl die Räuberin als auch die anderen Menschen aus der Gruppe an der Bushaltestelle ein „osteuropäisches Erscheinungsbild“ aufwiesen. Die Männer seien etwa 20 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Haare. Eine der Frauen habe blonde Strähnen im Haar.

Wer kann helfen, den Fall aufzuklären? Das Raubkommissariat der Essener Polizei ermittelt und ist erreichbar unter 0201/829-0.

