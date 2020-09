Dreister Kofferdieb im Hauptbahnhof – Polizei sucht mit Bild

Essen. Ein unbekannter Mann hat einer Frau ihren Koffer aus dem ICE gestohlen und verschwand. Die Polizei sucht den Täter.

Schon am 14. Juli ist eine Frau aus Rüsselsheim Opfer eines dreisten Kofferdiebstahls im Essener Hauptbahnhof geworden. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Sie fahndet mit einem Bild des mutmaßlichen Täters. Die Frau wollte im Essener Hauptbahnhof einen ICE in Richtung München nutzen. Im Zug verstaute sie Ihren Koffer in der Kofferablage ihres Abteils und setzte sich anschließend auf ihren Sitzplatz. Dort lief kurz darauf ein Mann an ihr vorbei, der einen baugleichen Koffer wie den der 21-Jährigen hinter sich herzog.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Bundespolizei

Auf dem Bahnsteig schrie die Frau dem Täter hinterher

Daraufhin überprüfte die Rüsselsheimerin die Kofferablage und stellte fest, dass ihr Koffer entwendet wurde. Sofort lief sie auf den Bahnsteig und schrie öffentlichkeitswirksam dem Kofferdieb hinterher. Dieser soll dann den Koffer auf dem Bahnsteig zurückgelassen haben und verschwand im Personentunnel.

Foto jetzt freigegeben

Mit Beschluss des Essener Amtsgerichts fahndet die Bundespolizei mit Bildern der Videoüberwachung aus dem Essener Hauptbahnhof nach dem Tatverdächtigen. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person oder zu ihren Aufenthaltsort geben?Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888000 entgegen.