Dreiste Diebin stiehlt Luxusuhr - Polizei Essen zeigt Foto

Essen. Eine Unbekannte nutzte einen unbeobachteten Moment, um bei einem Juwelier Beute zu machen. Dabei wurde sie von einer Überwachungskamera gefilmt.

Mit einem Foto einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einer Unbekannten, die am 15. Juni einem Juwelier an der Kettwiger Straße in der Innenstadt eine teure Luxus-Uhr gestohlen hat.

Wer diese Frau erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Freitag berichtete, führte ein Mitarbeiter ein Beratungsgespräch, als die Frau gegen 18.40 Uhr auftauchte. Der 58-Jährige präsentierte einem Kunden die hochwertige Uhr, legte sie aber dann auf den Verkaufstisch, um zu einer Vitrine zu gehen.

Diesen Moment nutzt die Unbekannte. Sie griff zu, flüchtete mit der Beute und übergab sie einem Mann, der vor dem Geschäft mit einem E-Scooter wartete. Der Komplize machte sich in Richtung Burgplatz davon und auch die Diebin entkam unerkannt.

Wer Angaben zu der Frau machen kann, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

