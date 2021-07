Feuer Drei Verletzte: Wohnungsbrand in Essen-Kray am Freitagmorgen

Essen. Am Freitagmorgen ist in einer Wohnung in Kray ein Feuer ausgebrochen. Zwei Kinder und ihr Vater kamen ins Krankenhaus.

Bei einem Wohnungsbrand im Essener Stadtteil Kray sind am Freitagmorgen zwei Kleinkinder und deren Vater verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus, weil ein Verdacht auf Rauchgas-Vergiftung besteht. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache in der Dachgeschosswohnung des Hauses am Kamblickweg / Ecke Kortwiese ausgebrochen. Die Flammen zogen in den Dachstuhl; die Feuerwehr ist seit 6.44 Uhr damit beschäftigt, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Derzeit läuft der Einsatz noch.

